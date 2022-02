El hachazo final a ‘Secret Story’: pierde a Nissy, su concursante con más tiron

Telecinco pasa por un momento complicado en cuestión de audiencias, y por eso está haciendo algunos movimientos arriesgados en su parrilla. Por ejemplo, Pasión de Gavilanes se emitirá desde este lunes dentro de Sálvame Lemon Tea, y Secret Story ha puesto el pie en el pedal del acelerador con noches de expulsión sorpresas.

Así, el sábado, en Viva la vida, Emma García anunció que el reality expulsaría del concurso a uno de los nominados, algo que tradicionalmente sucede en la gala de los jueves. Así, el futuro en la competición de Carlos, Nissy, Cora y Alatzne quedaba en manos de la audiencia de forma adelantada.

Finalmente, la expulsada fue Nissy, la hermana de Laila, que se había convertido en una de las concursantes con más tirón, a pesar de haber protagonizado algunas polémicas (como por ejemplo su sonora pelea con Brenda). Recordemos que las dos hermanas empezaron concursando juntas, pero después de la citada pelea la organización decidió que compitiesen de manera individual. Por eso solo ha sido nominada y expulsada Nissy.

“He tenido follones con varias personas y han unido todos sus apoyos y han ido a por mí. Estoy superorgullosa de haber estado aquí y haber sido yo. No me arrepiento de nada”, admitía la participante, al saber que se convertía en la nueva expulsada.

“Adrián, Colchero y Martita harán un festival. Me echará de menos mi hermana y pensar en ella me da mucha...”, decía también. Del resto de habitantes de la casa, Álvaro y Laila fueron los más afectados al comprobar su ausencia.

En las redes sociales muchos espectadores manifestaron un gran asombro. Y es que Secret Story no está funcionando demasiado, hay quejas de que en la casa hay demasiados muebles (esto es, concursantes que no son muy activos ni dan grandes contenidos) y Nissy era una de las habitantes que más destacaba y más momentos regalaba en las emisiones.

SE ACABÓ EL CONCURSO.

¿Para qué vamos a ver un reality con personas que se pasan el día durmiendo?#SecretNoche7 — #BenidormFest | TUi (@tui_oficial) February 27, 2022

CRÓNICA DEL TONGO DEL AÑO:



- La productora quiere a Nissy fuera por las continuas broncas en la casa.



- Se dan cuenta que no pueden expulsarla disciplinariamente porque serían también Adrián y Colchero expulsados.



Sigo...#SecretNoche7 #Secret27F #Secret28F — Maxiel (@maxiel992) February 28, 2022

Menudo tongo el de Secret Story. Luego querrán que tenga audiencia ... vaya tela #SecretNoche7 @SecretStory_es — Ezequiel Navarro Campos (@ezequiielcampos) February 28, 2022

La salida de Nissy ha sido un paréntesis; el próximo jueves Secret Story dirá adiós a uno de los nuevos nominados, y así, de nuevo, Alatzne, Cora y Carlos se jugarán la permanencia. Ha resultado totalmente llamativo este giro de reglas, y que con una única noche de nominaciones se expulsen hasta dos personas en días diferentes, algo que demuestra que Telecinco quiere finiquitar el reality lo antes posible.

