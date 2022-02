Álvaro desafía a ‘Secret Story’ y se niega a jugar en una prueba: “Se han hecho trampas”

En la última gala dominical de Secret Story el concursante Kenny abandonó voluntariamente la convivencia, por lo que había una esfera de más en la casa donde todo se ve y se oye. Y este domingo la misma se pondría en juego en una nueva prueba en la que participarían todos los habitantes… Menos Álvaro, que desafió a la organización y señaló que algunos compañeros habían hecho trampas sin que se les impidiese.

Así, Toñi Moreno le preguntó directamente al de Albacete por qué no participaría en la misma. “He decidido no jugar porque he visto que algunos de mis compañeros han hecho trampas, se han saltado las normas, y como la organización lo ha permitido mi forma de presentar mi protesta es no jugar”.

La competición consistía en acertar noticias verdaderas sobre Isa Pantoja, la famosa invitada de esta semana. Titulares que estaban escritos en un panel, y que para Álvaro formaban parte de un “juego viciado desde el principio”. El concursante estaba tan seguro de que había irregularidades que pidió que pusieran el vídeo de lo que estaba ocurriendo, y si mentía, prometía irse del reality esa misma noche.

Toñi Moreno, la presentadora de Secret Story: La noche de los secretos, le aseguró que se equivocaba y que allí no se permitían las trampas, aunque Álvaro no le creyó. “Pongo a disposición todo mi concurso. He estado en la terraza y he visto como compañeros han avanzado literalmente metros para acercarse al pulsador, aún estando bailando”, se quejaba el participante, recordando que las reglas indicaban que cuando suena la música hay que estarse clavados en el sitio, bailando. “Y si no, que pongan el vídeo y que me lo demuestren”, insistía.

“Hemos anulado algún pulsador por incumplir las normas. Vamos a intentar no enredar y no propagar discursos que no son ciertos. No voy a entrar en ese debate, porque confío absolutamente en la organización”, insistía Toñi Moreno entonces, acusando a Álvaro de confundir a los demás.

La sanción a toda la casa

De la gala de este 20 de febrero también destacó el momento en el que se anunció a los concursantes que tendrían un 20% menos de presupuesto semanal. Todo se debe a que Rafa y Carmen han tallado sus nombres en la mesa, y que ha provocado que todos se rebelen contra ellos.

Sin embargo, Nagore Robles, que ya subió a la casa, destapó que esta sanción llega tarde, pues antes ya se habían tallado otros nombres como el de Nissy, cosa que la participante confirmó. Todo esto ha puesto de manifiesto la necesidad del programa de crear conflictos para ofrecer un mayor espectáculo.

