Nagore Robles no acude a última hora a 'Secret Story' para evitar el reencuentro con Sandra Barneda

El pasado miércoles por la tarde, Mediaset España mandaba su habitual nota de prensa adelantando lo que pasaría en la gala del jueves de Secret Story. "Los acontecimientos de la gala serán comentados por Lydia Lozano, Nagore Robles y Mario Vaquerizo; los exconcursantes Elena, Alberto, Kenny y Brenda y familiares y amigos de los participantes", informaban.

Sin embargo, el positivo en COVID de su presentador Carlos Sobera trastrocó los planes del programa ya que la cadena optó por Sandra Barneda como sustituta del vasco, lo que llevó a que Nagore Robles terminara siendo sustituida a su vez en plató por Carolina Sobe.

De esta manera, Barneda y Robles evitaban que se produjera la imagen de su reencuentro en televisión después de que hace tan sólo diez días anunciaran de manera pública su ruptura tras seis años de relación.

"Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento. Muchas gracias", explicaban en su comunicado conjunto.

Curiosamente una de las últimas veces que las dos coincidieron en plató hubo un inesperado zasca de Barneda a Robles. Fue a finales de noviembre y todo comenzó cuando los colaboradores de El debate de las Tentaciones empezaron a criticar la actitud de Zoe por pedir disculpas una y otra vez a Rosario y la presentadora salió en su defensa. "Ha estado todo el rato diciendo lo siento, lo siento, lo siento".

"¡Es que a mí que me digas siete veces lo siento no lo sientes, no me vale!", interrumpió entonces Nagore, a lo que Barneda le espetó: "No, si ya lo tengo comprobado".

Esto provocó las risas del público en plató y dejó sin palabras durante un momento a Robles, que le dijo a su chica que "ya te la devolveré, ya. Te voy a decir una cosa, si Rosario es combativa, no sabéis cómo soy yo".

