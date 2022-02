Sandra Barneda y Nagore Robles rompen su relación tras seis años: su comunicado conjunto

Sandra Barneda (46 años) y Nagore Robles (39) han roto su relación tras seis años. Así lo han anunciado ambas en sus respectivas redes sociales, utilizando el mismo texto, aunque con diferente imagen.

"El amor también significa aceptar los finales y dejar ir aunque sea una decisión difícil. Para evitar especulaciones y noticias difamatorias sobre nosotras, hemos decidido de mutuo acuerdo comunicar que desde hace unos meses no somos pareja", comienza el post conjunto de la ya expareja.

Para añadir, al tiempo que solicitan respeto en este difícil trance: "Tomamos caminos separados, pero deseándonos siempre lo mejor la una a la otra. Por favor, os pedimos respeto para ambas en este momento. Muchas gracias".

De momento, se desconocen las causas de esta decisión última. Las reacciones a esta sorpresiva ruptura no se han hecho esperar. Rostros conocidos como Toñi Moreno (48) o Belinda Washington (58) han colgado en sus respectivos muros mensajes de ánimo y amor, así como también existen otras líneas de asombro ante este adiós sentimental: "Exacto. Eso es amor también. Dejar ir. Se os quiere", "Os quiero", "Mi corazón se rompió", "No puede ser verdad".

Nagore Robles y Sandra Barneda en un concierto juntas.

No es la primera vez que la vida separa la historia de amor de estas dos mujeres. En septiembre de 2019, la pareja rompía su relación, según pudo conocer EL ESPAÑOL en su momento a través de fuentes cercanas. Entonces, el punto de inflexión se marcó cuando tanto la periodista como la ex gran hermana decidieron mudarse cada una a su propia casa.

"Ahí empezó todo. Lo de la casa fue clave. Se separaron ahí física y emocionalmente, pero ellas han acabado bien... Tienen muy buena relación", informaron a este periódico. Las discusiones fueron constantes por el fuerte carácter de ambas.

El motivo por el que entonces no quisieron hacerlo público, como en esta ocasión actual, fue la presión mediática: "El único motivo por el que no han querido hablar de la ruptura con naturalidad es por la presión mediática. No por postureo o por figurar sino por el agobio que han tenido de la prensa siempre que se ha hablado de crisis. No lo soportan".

En junio de 2020, quisieron probar suerte de nuevo en el amor. Aprovechando el día del Orgullo Gay, ambas anunciaron su reconcialición. Con un significativo "reservado mi derecho a besar a quien quiera. Reservada para ti. Creciendo juntas. ¡Feliz orgullo!", Sandra elegía esta reivindicativa fecha para confirmar su retorno.

Su historia de amor

Sandra Barneda y Nagore Robles empezaron una historia de amor en el verano de 2016. El romance entre ellas se llevó en silencio y se mantuvo en secreto hasta que una revista llevó a su portada unas preciosas fotos de la pareja profesándose todo tipo de cariños. Aunque ambas son muy celosas de su vida privada, nunca han tenido reparo en compartir su felicidad conjunta cuando la situación se terciaba.

Sandra Barneda y Nagore Robles en una imagen de su Instagram.

Son muchos los guiños que tanto la escritora como la colaboradora se han regalado públicamente, no solo en directo cuando compartían plató de televisión sino también vía Twitter e Instagram. Otra de las señas de su distanciamiento en 2019, y que llamó la atención de su legión de seguidores, es que ambas dejaron de compartir interacciones en sus redes sociales: ni fotografías juntas, ni comentarios, ni likes. Ahora la expareja rema en diferente dirección, cada una ha tomado un rumbo.

Una de las últimas ocasiones en que Sandra Barneda habló de su noviazgo con Nagore fue durante su participación en el programa Planeta Calleja, donde aseguró que se enamoraron mientras trabajaban en los debates de Supervivientes en Telecinco, y que fue "lo más fuerte que me ha pasado en la vida".

"Fue muy duro ver cómo te tiembla el cuerpo y tener que esconderlo durante un programa de más de cinco horas de duración", reconoció la presentadora a Jesús Calleja (56), al tiempo que aseguró que Nagore y sus padres habían sido las personas más importantes de su vida: "En todos los momentos que han sido duros para mí me han acompañado".

