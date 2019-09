Nagore Robles y Sandra Barneda rompen su relación sentimental

La presentadora Sandra Barneda y la colaboradora de televisión Nagore Robles (34) han puesto fin a su relación sentimental después de tres años juntas. Según ha adelantado Cotilleo y ha podido confirmar JALEOS a través de fuentes cercanas a la pareja, Sandra y Nagore han tomado caminos paralelos de manera definitiva. Este periódico ha contactado con personas próximas a las dos caras visibles de Telecinco y han desvelado que "la ruptura no es de ahora. Nagore y Sandra llevan ya bastante tiempo separadas...".

El punto de inflexión, tal y como deslizan las mismas fuentes, se marcó cuando tanto la periodista como la ex gran hermana decidieron mudarse cada una a su propia casa. "Ahí empezó todo. Lo de la casa fue clave. Se separaron ahí física y emocionalmente, pero ellas han acabado bien... Tienen muy buena relación". Pero, ¿por qué no han hablado de su separación ni siquiera cuando los medios han puesto foco sobre ella? "El único motivo por el que no han querido hablar de la ruptura con naturalidad es por la presión mediática. No por postureo o por figurar sino por el agobio que han tenido de la prensa siempre que se ha hablado de crisis. No lo soportan", concluyen estas personas que han preferido mantener su anonimato.

Nagore Robles y Sandra Barneda en un concierto juntas. Gtres

El verano ha sido una fecha clave para ambas. Mientras que Nagore Robles decidía poner tierra de por medio y disfrutar de unas vacaciones de desconexión y reflexión en solitario en las paradisíacas playas de Bali, Sandra se quedaba en Madrid, al frente de Viva la vida en sustitución de Emma García (46).

La catalana, por su parte, apenas ha podido disfrutar de días de asueto este tiempo estival teniendo en cuenta que no solo ha capitaneado las tardes de los fines de semana de Telecinco sino que se encuentra inmersa en la producción de su nueva obra literaria: la sexta en su bibliografía como escritora. Para ello, de lunes a jueves, Sandra Barneda viajaba hasta una casa rural en Ávila junto a la infalible compañía de su perro Nash, tal y como publicó este diario en exclusiva. En aquellas jornadas de descanso y naturaleza, Nagore y Sandra mantenían en contacto vía FaceTime, según desvelaron testigos a este medio.

El origen de su historia de amor

Sandra Barneda y Nagore Robles en una imagen de su Instagram.

Sandra Barneda y Nagore Robles empezaron una historia de amor en el verano de 2016. El romance entre ellas se llevó en silencio y se mantuvo en secreto hasta que una revista llevó a su portada unas preciosas fotos de la pareja profesándose todo tipo de cariños. Aunque ambas son muy celosas de su vida privada, nunca han tenido reparo en compartir su felicidad conjunta cuando la situación se terciaba.

Son muchos los guiños que tanto la escritora como la colaboradora se han regalado públicamente, no solo en directo cuando compartían plató de televisión sino también vía Twitter e Instagram. Otra de las señas de su distanciamiento y que ha llamado la atención de su legión de seguidores es que ambas han dejado de compartir interacciones en sus redes sociales: ni fotografías juntas, ni comentarios, ni likes.

Ahora la expareja rema en diferente dirección, cada una ha tomado un rumbo y, por el momento, no está previsto que compartan tampoco programa en Mediaset. Mientras que Barneda no tiene proyectos a la vista en Telecinco, Nagore continúa como asesora del amor en Mujeres, Hombres y Viceversa y colabora con el programa Última hora de Gran Hermano VIP, presentado por Jordi González (56).

