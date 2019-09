Así fue el debut musical de Isa Pantoja en Madrid: con amigos pero abandonada por su familia

Isa Pantoja (23 años) ha presentado este jueves su primer single de manera oficial en una conocida discoteca de Madrid. Este es su debut en el mundo de la música y un día muy importante, que ha querido compartir con su novio, amigos y compañeros de los medios de comunicación. Eso sí, la ausencia de su familia, sobre todo de su madre, Isabel Pantoja (63), ha sido lo más destacado de la noche.

"Me hace mucha ilusión que estéis aquí y los que no han venido igualmente...", dijo Isa P desde el escenario sin poder reprimir la emoción al mencionar las ausencias de su familia. No obstante quiso agradecer que sí la hubiesen arropado su pareja, Asraf Beno, y los múltiples medios de comunicación que allí se encontraban, a los que ha hecho esperar una hora sobre lo inicialmente previsto.

Isa P durante su actuación en la discoteca Kapital. Gtres

El negro ha sido el color que ha escogido la aspirante a artista para su primera aparición pública sobre las tablas, las de la sala Kapital, con una actuación en la que se respaldó en el playback, sobre el que se pudo escuchar su voz en directo con autotune. Pero eso no le bastó, y minutos después quiso deleitar al público interpretando un fragmento en acústico, en el que solo es escuchaba la guitarra y su voz -también con autotune-. "Respeto mucho el escenario, pero me he sentido muy bien en él", ha declarado tras su actuación, que sorprendió, por lo general, positivamente a los allí presentes. Ha afirmado después, en declaraciones a la prensa, que de momento no se plantea el lanzamiento de un disco y que todos sus planes actuales solo pasan por explotar esta canción.

Los más de dos millones de visualizaciones dan cuenta de la expectación que ha generado desde el pasado viernes su videoclip en Youtube, donde los 'me gusta' y los 'no me gusta' se encuentran desactivados, para que nadie pueda ver cuántos dislikes tiene el vídeo. En el comentado y criticado videoclip interpreta el tema Ahora estoy mejor, un reggaeton suave que, a partir de guitarras acústicas, melodías dulces y una letra sobre una historia de amor superada, reúne todos los ingredientes clásicos del género, incluido el uso del autotune bajo la producción de Chus Santana.

La hija de Isabel Pantoja sigue así los pasos no solo de su famosa madre, sino también de su hermano, Kiko Rivera (35), que con un estilo latino similar debutó en 2013 con el tema Así soy yo.

