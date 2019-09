Irene Rosales aclara públicamente qué relación tiene con Chabelita

Este miércoles fue un día histórico para este año y es que empezó la edición de Gran Hermano VIP. Después de todo el verano hablando de quiénes serían los concursantes de este año, haciendo quinielas y viendo pasaban los días, por fin ha dado comiendo uno de los programas que más gusta a la audiencia. Lo cierto es que la gala ha dejado el listón muy alto. Cuando creemos que la organización del programa no puede sorprender más, lo hace. Como todos los años, el plató se llena de los defensores de los concursantes y entre ellos, estaba a Irene Rosales (28), quien va a defender a Anabel Pantoja (33) en todo lo que haga.

Jorge Javier Vázquez (49), que no se le escapa ni una, parece que ayer no venía con mucho morbo informativo porque la primera pregunta que le lanzó a la mujer de Kiko Rivera (35) fue apenas sin fuerza: "Irene no te lo quiero preguntar pero ya que te tengo aquí, ¿qué relación tienes con Isa Pantoja?". Como bien sabemos, desde que esta y su marido salieron de la casa de GH Dúo, la relación con la hija de Isabel Pantoja (63) es nula porque hizo unas declaraciones para una revista de tirada nacional que no gustaron nada a la familia.

Irene Rosales, ni corta ni perezosa, contestó con la mayor sinceridad posible: "Ahora mismo no hay relación, ha sido una circunstancia, una serie de cosas que yo no las acepto" confesaba mirando al presentador a los ojos. Lo cierto es que no dijo nada del otro mundo pero se limitó a contestar a Jorge y no a irse por otros caminos, como suele hacer Kiko Rivera que siempre que hace declaraciones confiesa que aunque no tienen relación en estos momentos, es su hermana por encima de todo.

Irene Rosales y Chabelita cuando eran amigas en 2016. Gtres

De esta manera, Irene Rosales ha confesado por primera vez qué relación tiene con Isa Pantoja. Mucho se ha hablado durante meses cuál era el trato que tiene con la hermana de su marido y sobre todo se empezó a especular más todavía cuando la ahora cantante hizo unas declaraciones para una revista de tirada nacional en la que no dejaba en buen lugar a la mujer de su hermano. Desde entonces, Irene no se ha dejado ver en ningún plató de Telecinco, ayer fue su primera vez después de GH, por lo que lo más importante era preguntarle a una de las protagonistas de Cantora cómo estaba con su cuñada.

Además, CHANCE ha podido preguntarle a la mujer de Kiko Rivera si le consta que Isabel Pantoja esté moviendo sus contactos para que Omar Montes (30) esté en el programa que se estrenará en Telecinco, dedicado a la música y donde la tonadillera será jurado. A lo que Irene Rosales, no ha desvelado nada mostrando siempre su fidelidad a la madre de su marido: "No sé nada".

