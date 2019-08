Kiko Rivera ataca a su hermana Isa Pantoja: "¡Que hable menos y haga más!"

Estas últimas semanas se ha recrudecido la tensión entre Kiko Rivera (35 años) e Isa Pantoja (23). Los hijos de la tonadillera han protagonizado un cruce de acusaciones después de que Omar Montes (31), exnovio de la joven y amigo del Dj, acudiera al cumpleaños de la cantante.

Desde entonces, los dos jóvenes no han dudado en hacer uso de sus redes sociales y de algunos programas de televisión para contar su versión de los hechos y, de paso, tratar de dejar en mal lugar al otro. El último ha sido Kiko Rivera, que ha lanzado una pulla a su hermana a través de sus redes sociales.

El Dj ha compartido una fotografía en la que se le puede ver junto a Omar Montes en un concierto. En las imágenes ambos aparecen en actitud cómplice, abrazándose y con una gran sonrisa en el rostro.

"Para los que hablan de más... Esto fue antes de entrar en GH VIP. Hermano, amigo... ¡Que hablen menos y hagan más! Te camelo Omar Montes", ha escrito el Dj.

De esta manera, el hijo de Isabel Pantoja quiere dejar claro que su amistad con Omar Montes comenzó mucho antes de que coincidieran en Gran Hermano y de que este empezara a tener una relación sentimental con su hermana.

A este respecto, Kiko Rivera habló hace unos días en El programa del Verano, donde aseguró: "Si mi hermana es mayorcita para liarse con amigos míos, lo es también para entender que yo no voy a dejar de llevarme bien con ellos por su culpa".

Una dura relación

Hace años que la relación de Kiko Rivera e Isa Pantoja es mala. Desde recriminaciones en platós de televisión, pasando por exclusivas donde sacaban a relucir los problemas dentro de Cantora.

Este nuevo distanciamiento comenzó cuando el Dj salió de GH DÚO. En ese momento, su hermana concedió a una exclusiva a una revista, donde hablaba de las adicciones de Rivera a las drogas y llegó a comentar qué pensaba de su mujer, Irene Rosales (28). Unas declaraciones que no gustaron nada al artista.

Sin embargo, no fue hasta principios de agosto cuando esta tensión terminó de estallar. Con motivo de su cumpleaños, Isabel Pantoja decidió celebrar una gran fiesta en Cantora donde estaban invitados multitud de familiares y amigos. Se suponía que la Isa no coincidiría con su ex, Omar Montes, algo que finalmente sí ocurrió, un gesto que para la joven era un claro desagravio para su persona, y atacaba tanto a quienes lo habían invitado como al propio artista.

El ganador de Supervivientes, por su parte, no se quedó callado y este mismo sábado se sentó en el plató de Sábado Deluxe y criticó la actitud de la hija de la tonadillera con su familia y durante el tiempo que fueron novios. Unas palabras que encontraron una pronta respuesta en Isa, quien mandó un mensaje muy conciso este domingo en Viva la vida: "Espero que se le cierren todas las puertas de Cantora". Algo que finalmente no tiene pinta de suceder, en vistas al apoyo público por parte de Kiko Rivera.

[Más información: Kiko Rivera abrirá una discoteca en Sevilla: "Va a ser la bomba"]