Omar Montes se sienta en 'Sábado Deluxe' y desmonta a Isa Pantoja

Omar Montes (31 años) se ha sentado este sábado en el plató de Sábado Deluxe y ha aclarado todas las polémicas que había sobre su persona cuando estaba saliendo con Isa Pantoja (23). Mucho se ha hablado de lo que ocurrió en Granada, cuando se supo que el joven había ido a la casa en la que se encontraba la hermana de Kiko Rivera (35), y donde todo acabó con la presencia de la policía debido a que supuestamente, el ganador de Supervivientes 2019 había entrado en la casa sin permiso. Por eso, ha decidido sentarse y aclarar todas estas polémicas.

En cuanto al tema de Granada y la polémica que se generó cuando se filtró a la prensa, Omar ha explicado qué fue lo que ocurrió: "Ella me dijo que estaba aburrida con Asraf y que la sacara de allí. Me mandó la ubicación y fui a por ella, entonces Aneth llamó a la policía diciendo que había un intruso en la casa. Llegué allí y me abrieron la puerta y ella decía que me había colado en la casa, por eso fue la policía".

Omar Montes aclara cuál es su relación con Isa Pantoja. Telecinco

Una versión que cambia completamente la que existía. ya que nunca antes Omar Montes había hablado sobre esto. Además asegura, que según lo que le dijo Isa Pantoja, Asraf se murió de miedo cuando él llegó a la casa: "Según Isa, se metió debajo de la cama", cuenta el de Pan Bendito.

El cantante ha aprovechado para decir que Isa Pantoja, cuando se fue de Cantora porque estaba embarazada, siguió recibiendo ayudas económicas por parte de su madre. Este testimonio rompe con el que dijo Chabelita en su día porque hay que recordar que aseguró que Isabel Pantoja (63) le había dicho que si se iba de casa con todas las consecuencias para independizarse.

Lo que más ha sorprendido de la entrevista ha sido cuando ha hablado sobre el reencuentro que tuvo con su expareja en Supervivientes 2019. Al parecer, cuando no hubo cámaras, Isa Pantoja le dijo que le echaba mucho de menos, que le quería, que cuando saliese del concurso hablarían y que ella dejaría a Asraf. Unas declaraciones que, sin duda, van a desatar la ira de la hermana de Kiko Rivera y que seguro que esta semana, en su espacio en El programa del Verano, tendrá la oportunidad de responder.

