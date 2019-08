Pilar Eyre acusa a Sofía: "Debía haber estado con Juan Carlos y no como una visita"

El rey Juan Carlos I (81 años) ha sido operado del corazón en la mañana de este sábado. Una intervención de casi cinco horas que ha transcurrido sin complicaciones en el Hospital Universitario Quirónsalud de Madrid.

Las 'visitas' de su mujer, la reina Sofía (80), y de su hijo, Felipe VI (51), han sido las únicas, de momento, por parte de la Familia Real. Pero lo cierto es que el pasado viernes el monarca llegó al hospital sin la compañía de ningún miembro de su familia. Pasó la noche solo y también los momentos previos a su operación. ¿Por qué su mujer no ha estado ahí? ¿Está viviendo Juan Carlos momentos de soledad?

La periodista Pilar Eyre (67), analista y experta en Casa Real, da respuesta en exclusiva a JALEOS sobre algunos de esos interrogantes, y se muestra en desacuerdo con la actitud pública que está tomando la emérita respecto a la delicada situación de salud que está viviendo su marido.

¿Qué visión tiene Pilar Eyre sobre todo lo que rodea a la operación de Juan Carlos?

La verdad es que yo lo analizo desde el punto de vista humano. Si operan a mis padres o a mi marido yo ya sé que en la UCI no se puede estar, pero la noche anterior son unas horas tan cruciales que lo que haces es quedarte todo el día y toda la noche en el hospital esperando noticias. Eso de la palabra 'visitas' referida a los hijos y a la mujer me chirría. Yo he tenido que pasar por hospitales y estoy acostumbrada a ver a las mujeres allí haciendo tiempo, etc. Me extrañó cuando entraron la Reina y Felipe y dijeron que no sabían nada porque acababan de llegar. A Juan Carlos lo estaban operando desde las diez de la mañana, y aunque evidentemente no se puede pasar dentro del quirófano, el enfermo sale de la habitación, y pues le mandas un mensaje de ánimo, le coges la mano o le das un beso en la frente, un "no te preocupes"... Yo todo eso lo he echado en falta a nivel humano.

¿Y a nivel periodístico?

A nivel periodístico yo conozco a esta familia más que a la mía. Yo sé que hay muchas corrientes, y que se está discutiendo si podría ir Elena o también la infanta Cristina, o Letizia y sus hijas. Todo esto no son movimientos espontáneos sino que está todo bastante estudiado para dar una imagen de unidad y solidez. Quiero creer que las hijas quieren estar con su padre, porque Juan Carlos ha sido un mal marido pero creo que ha sido un buen padre, y sus dos hijas lo adoran.

¿Cree que ha podido haber alguna visita familiar de la cual nadie se haya enterado?

Las veces que el Rey se ha operado en Barcelona era imposible entrar sin que nadie se diese cuenta, por las medidas de seguridad. Casa Real informa a los periodistas de los que van a llegar y a entrar. Ellos no tienen interés en ocultar esas visitas, por lo que en esta ocasión sería bastante difícil que hayan podido entrar por su cuenta.

¿Quién cree que es el miembro de la Familia Real que debería haber estado al lado de Juan Carlos y no ha estado?

La reina Sofía. Si es la mujer de Juan Carlos, y si se ha sentido tan despreciada y si tanto ha sufrido como dice, se hubiera podido separar en su momento. Supongo que si ella se ha quedado con él a pesar de las infidelidades de su marido que ella conoce bien, es porque sigue sintiendo algo por él. No quiero creer que esté con el Rey por interés y para continuar siendo Reina. Ella lo quiere, entonces tampoco entiendo muy bien el por qué de esas caras tan sonrientes al llegar al hospital. Es algo que veo fuera de lugar. Es una operación seria, con una persona que ha sufrido mucho y que tiene un cuerpo deteriorado. No entiendo esa visita en la que está dos horas con él y luego se va.

Cuando Felipe y Sofía salieron del hospital y atendieron a los medios, se les preguntó por Letizia y las niñas, y si acudirían a visitar a Juan Carlos. Felipe asintió con la cabeza... ¿Las veremos aparecer?

Estoy un poco cansada de que Letizia sea la culpable de todo y el eslabón débil. Letizia es la nuera y no es que tenga muy buena relación con él. Respecto a las hijas, unas niñas pequeñas en un hospital no tienen mucho que hacer. Es Sofía y los hijos del Rey los que tienen que dar la talla.

Ha comentado que Juan Carlos está muy solo en los últimos tiempos.

El Rey siente una gran soledad. Tiene momentos de depresión y melancolía muy grandes, sobre todo desde que murió su hermano. Está pasando unos años solitarios en los que se siente como un cero a la izquierda. Su círculo íntimo es muy pequeño y antes vivía conectado al teléfono. Los pocos amigos que le quedan de verdad sabían que los domingos tenían que estar pendientes de su llamada.

