La enfermedad de Cristina Pedroche por la que sufre "fuertes dolores" cada mes

Más allá de pruebas con tintes humorísticos o actuaciones en directo, uno de los secretos del éxito de El Hormiguero está en las entrevistas que suele realizar Pablo Motos (53 años) nada más comenzar el talk show. Ahí, en la complicidad de presentador e invitado, algunos personajes se lanzan a revelar secretos desconocidos para el gran público.

Este es el caso de Cristina Pedroche (30), quien aprovechó su visita al programa de Antena 3 en diciembre de 2017 para desvelar un problema de salud que padece desde hace tiempo: "Tengo ovarios poliquísticos, me duele mucho la tripa y estoy muy mal cuando tengo la regla". Para hacer frente a estas dolencias, la madrileña destacaba que le ha venido muy bien practicar yoga: "Me ha cambiado la vida, he ganado en flexibilidad y en todo".

Pero, ¿en qué consiste este problema? Desgraciadamente, muchas mujeres no son ajenas a esta dolencia que relataba la presentadora. El Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) asegura que los ovarios poliquísticos son una afección "muy frecuente" entre la población femenina y se trata de un aumento del tamaño de estas glándulas y que éstas cuentan con unos folículos de mayor tamaño que cuando están en reposo.

Asimismo, este organismo especifica que los ovarios poliquísticos no significa tener quistes en los ovarios y, además, lo diferencia del síndrome de los ovarios poliquísticos, un trastorno endocrino que suele ir acompañado de obesidad, reglas irregulares y un incremento de las hormonas masculinas.

Maternidad

Una de las preguntas más frecuentes entre las pacientes que padecen este problema está relacionada con la maternidad, es decir, si sufrir ovarios poliquísticos dificultará el proceso de reproducción. Los especialistas aclaran que sólo puede haber algún pequeño problema con las pacientes que tienen alguna dificultad durante la ovulación, un inconveniente que desde el IVI califican como "fácil de resolver".

Como se ha explicado en líneas anteriores, la situación es diferente cuando se trata del síndrome de los ovarios poliquísticos, ya que en casos minoritarios puede producir esterilidad.

En este sentido, el asunto de la maternidad no parece ser un quebradero de cabeza para Cristina Pedroche, al menos de momento. Durante una entrevista concedida en 2016 aseguró que "cada día que pasa y estoy con David (Dabiz Muñoz) me doy cuenta de que no quiero hijos. Todavía me queda. Quiero ser madre, pero aún soy joven. Quiero viajar, comerme el mundo con David. Y un niño, en cierta forma, te frena un poco y quiero esperar".

