Aneth Acosta carga duramente contra Omar Montes: "Es un hipócrita"

Han pasado ya varios días desde que Jorge Javier Vázquez (48 años) puso fin a Supervivientes proclamando como ganador de la edición a Omar Montes (31), pero Aneth sigue sin entender como el cantante se ha hecho con el premio y ha dejado claro antes de dejar España y viajar hasta Perú, que el cantante ha sido un falso desde el día que llegó a sus vidas: "Siempre ha sido falso Omar, desde el primer momento que llegó a nuestras vidas. Yo estoy esperando para ver cuando le llega el Goya a este chico. Tiene un futuro asegurado en las telenovelas y culebrones. Se hace el tonto, se camela a todo el mundo pero ahí le tienen", ha criticado duramente la peruana al ganador de la edición.

Aneth Acosta carga duramente contra Omar Montes

Omar Montes ha camelado a toda España mientras estaba en Supervivientes y por eso mismo se ha hecho con el premio, pero también mucha gente le llama el "queda bien", aunque Aneth lo llamaría de otra forma: "Yo lo llamaría hipócrita".

Mucho se ha hablado y mucho se hablará de la relación que han mantenido Omar e Isabel Pantoja (62) en la isla, y Aneth ha querido dar su opinión al respecto: "Ha sido un gran apoyo para ella en la isla, cuando compartes tres meses con una persona en la isla, y tiene una actitud de servirte, acompañarte, le vas a coger cariño, es lo más normal, pero de ahí a que en la vida real siga así, es otra historia".

En cuanto al veto a entrar en Cantora, la exsuperviviente le ha quitado hierro al asunto, "eso lo entiendo, tiene que darle la razón a su hijo que es parte de la casa, lo entiendo perfectamente, ahora que sé que Kiko también es dueño de Cantora, tampoco se me ocurriría querer ir, no voy a casa donde no soy deseada, no me voy a ir a la casa de alguien que me ha tratado tan mal, simplemente por el amor propio y por pudor. A mí alguien que me grita y me trata mal, no me voy a ir a meter en su casa. Hay otros que lo están deseando aunque le hayan tratado mal, como por ejemplo el Iluminati. Pero bueno, para ser famoso todo vale, pero para mí no todo vale", ha manifestado Aneth Acosta.

Kiko Rivera, Loli Álvarez y Aneth en el plató de 'Supervivientes'. Gtres

La relación de Isa con Asraf

Parece ser que Omar Montes sigue queriendo recuperar el corazón de Isa Pantoja y formar una familia con ella, pero Aneth ha sido muy clara con este tema: "El chico está alucinando, la falta de respeto hacia una relación estable como la que tienen Isa y Asraf, han pasado seis meses, lo están llevando muy bien. Con Asraf sí que está feliz, cosa que nunca vi con Omar. Omar podrá decir lo que quiera pero yo estuve allí y sufriendo las cosas de mi amiga, que ella las contará si quiere, pero feliz no fue", ha declarado la fiel amiga de Isa Pantoja.

En cuanto a quien era su ganador de Supervivientes: "Albert, sin dudarlo, por más diferencias que haya tenido con Isabel, esas cosas siempre se han podido arreglar, me hubiera gustado mucho más Albert de ganador porque se lo merecía", ha contado la exsuperviviente. Además, parece ser que Aneth ha tenido claro desde el primer momento porqué Omar se ha convertido en ganador, "llevarse bien con Isabel en la isla le ha servido muchísimo".

Chabelita Pantoja y Asraf llegando de una de sus escapadas románticas. Gtres

