Isabel Pantoja se derrumba al conocer el conflicto mediático de sus dos hijos

Uno de los momentos más esperados de la gala de Supervivientes de este jueves, ha sido la entrada de Isabel Pantoja (62 años) en plató. Allí pudo ver las imágenes del conflicto que han protagonizado sus hijos durante los tres meses que la tonadillera ha estado fuera de España.

"¿Por qué, por qué? ¿Si sois mi vida, por qué os lleváis tan mal?" confesó Isabel. Lo cierto es que en cuanto terminó el vídeo, Kiko Rivera (35) entró en el plató de Supervivientes 2019 dispuesto a abrazar a su madre, y explicó que su hermana hace a veces cosas que son difíciles de perdonar, pero que espera que con el tiempo todo se pueda solucionar. No le quiso dar mucha importancia y confesó que había hecho un gran concurso, que estaba muy orgulloso de ella y que no se preocupara por nada.

Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Chabelita juntos de nuevo. Gtres

Sin embargo, Chabelita (23) se quedó fuera de cámaras y no quiso entrar al plató en el momento que lo había hecho su hermano. Jorge Javier Vázquez (48), que se notaba que quería una reconciliación por todo lo alto para que la tonadillera no se fuera con mal sabor de boca, fue a por Isa y la llevó hacia su madre. Una vez allí, los tres se fundieron en un abrazo.

Isabel Pantoja no paró de decirles que se abrazaran y se besaran, que se tenían que llevar bien. De lo que no dijo absolutamente nada fue de lo ocurrido en Cantora con Aneth. Parece que la tonadillera no quiso hacer alusión a la que un día fue su amiga. Tendremos que esperar a que pase el tiempo para saber en qué punto se encuentra la relación con la exconcursante y si verdaderamente opina igual que su hijo Kiko.

Todos los espectadores estaban deseando que la tonadillera viese lo que había pasado entre "sus dos niños" y también la gran polémica que el Dj había tenido con Aneth por la famosa noche de pasión y de lujuria que ocurrió en Cantora en la Nochevieja del 2018. La cantante no pudo evitar derrumbarse al ver cómo sus dos hijos discutían en televisión y al ver como Rivera lanzaba grandes acusaciones a la amiga de Isa Pantoja.

