Las cinco preguntas incómodas que debería hacer Jorge Javier a Isabel Pantoja

Pese a que esta noche se inicia oficialmente la recta final de Supervivientes 2019 con la clausura de la Palapa y la elección de los cuadro candidatos a finalistas, resulta obvio que la audiencia estará pegada al sofá esperando un acontecimiento: la gran reaparición de la nueva diva Mediaset, Isabel Pantoja (62 años). La cadena es consciente de ello y por eso ni siquiera después de su abandono le han ofrecido el mismo trato que al resto de concursantes: su llegada a España se ha realizado bajo un hermetismo absoluto y no hay imágenes de la tonadillera en el aeropuerto, algo que sí ha ocurrido con todos los demás.

Esta es tan sólo la última polémica en torno a la participación de Isabel Pantoja en el reality. Pero la cantante tendrá que enfrentarse a muchas otras en su esperadísima entrevista con Jorge Javier Vázquez (48).

Isabel Pantoja en 'Supervivientes 2011'. Mediaset

1. ¿Cuáles eran las condiciones de su contrato?

Las acusaciones de trato de favor hacia la artista se iniciaban prácticamente desde el momento en que su nombre era anunciado como el bombazo de esta edición. Los rumores sobre las exigencias de Isabel no han cesado desde entonces, quedando en el aire numerosas incógnitas: ¿Se estableció que podría abandonar sin penalización a partir de la segunda semana? ¿Se le han dado privilegios como tinte para el pelo o tabaco? aunque la pregunta más importante es si realmente se van a abordar estos turbios asuntos durante su entrevista.

2. ¿Qué pasó con la lata de chóped?

Colate revolucionó la Palapa y acabó con la inviolabilidad de la cantante cuando la acusó en directo de haber robado una de las latas de comida dispensadas a los concursantes. Las explicaciones de la tonadillera no terminaron de aclarar el asunto, pues afirmó que se la había dado el médico, algo que luego fue desmentido, pasando a explicar que se la encontró misteriosamente.

Isabel se enfrentó a Colate por acusarla de robar una lata de comida.

3. ¿Fue una buena superviviente?

Es innegable que la folclórica ha dado momentazos durante su estancia en los Cayos Cochinos, protagonizando discusiones desde que pisó la arena de sus playas. Sin embargo, su participación en las tareas propias de Supervivientes resulta más que cuestionable. Apenas pescó dos peces, se negó a participar en varias pruebas, bien por problemas en su rodilla o bien por desgana. Lo que sí hizo la tonadillera fue autoproclamarse reina de los fogones en la isla, algo que también han criticado algunos compañeros como Mónica Hoyos.

4. ¿Cuál es su problema de salud?

La evacuación de Isabel y su posterior abandono forzoso estuvieron, cómo no, marcados por las incógnitas. La cantante no mostró signos de malestar antes de ser trasladada y el programa no ha ofrecido un parte médico transparente como sí se hizo con Violeta o Colate.

5. ¿Se hizo pasar por ella Anabel Pantoja?

Ante el misterio de su evacuación, el programa decide realizar una conexión telefónica con la cantante para que ella misma explique su estado. Todo parecía normal hasta que las redes, como suele ocurrir, sacaron la puntilla: ¡no era Isabel Pantoja! Los internautas aseguraron que la voz de aquella llamada era la de Anabel (32), sobrina de la tonadillera. Son muchos los que están deseando ver cómo reacciona la cantante al ser preguntada por este asunto.

La cuestionada llamada de Isabel a 'Supervivientes'. Mediaset

Además de todo ello, Isabel Pantoja deberá enfrentarse a todo lo que ha acontecido durante su estancia en Honduras, como el conflicto entre sus hijos, Kiko Rivera (35) e Isa Pantoja (23), la nueva faceta musical de ésta o su exclusiva en Lecturas donde, entre otras cosas, ha vuelto a atacar a su hermano y ha afirmado que tiene una conversación pendiente con su madre.

