Todos los detalles del viaje de Marc Márquez y Lucía Rivera en el que se consolidan como pareja

Marc Márquez (26 años) y Lucía Rivera (20) han aprovechado las vacaciones para hacer un viaje hasta la Costa Brava. Una escapada en la que han consolidado su relación compartiendo algunas románticas fotografías como pareja.

En un primer momento los jóvenes se desplazaron hasta una zona cercana a la playa del Aro, en Girona, donde abundan las calas de aguas cristalinas y arena fina. Frente a una de estas es donde se hospedaron los primeros días, en un hotel de cinco estrellas llamado Cala del Pi a escasos metros de la orilla.

Fotografía de la pareja en actitud cariñosa durante sus vacaciones.

En este recinto, la suite con vistas al mar tiene un precio de 645 euros en temporada alta. Es una habitación doble de 23 metros cuadrados compuesta de vestidor, baño con bañera y ducha de hidromasaje (con capacidad para dos personas), un salón de 14 metros cuadrados y un balcón con unas increíbles vistas al mar.

Fue en este hotel donde la pareja compartió su primera fotografía en actitud cariñosa. Los jóvenes se encontraban en la zona de la piscina, en una de las camas balinesas dispuestas para los clientes. En la imagen se puede ver a Marc Márquez de espaldas, mirando el mar, y tras él las piernas de Lucía Rivera que se posan con delicadeza.

Uno de los días, la pareja decidió alquilar un barco para poder disfrutar al máximo de las aguas cristalinas de la Costa Brava. Una actividad que le gusta mucho a Lucía Rivera y a la que ya se sumó el año pasado en Ibiza junto a su amiga Alba Díaz (19).

Ver esta publicación en Instagram 🦑 Una publicación compartida por Marc Márquez (@marcmarquez93) el 20 de Jul de 2019 a las 1:01 PDT

Lucía Rivera y Marc Márquez alquilaron un barco modelo Beneteau Flyer 8 Sundeck que alquilaron a través de una empresa cercana a la zona por 650 euros el día. En este barco tanto la modelo como el piloto de Moto GP publicaron varias fotografías presumiendo de cuerpo en la embarcación. La modelo compartió una imagen en la que aparece con un bañador asimétrico en color blanco, mientras que él está subido a la barandilla con un bañador azul.

Desde esta cala se desplazaron hasta el valle de Solius, a escasos kilómetros, donde abunda un paisaje mucho más campestre y donde permanecen en el momento de la publicación de este artículo. La pareja se hospeda en una de las suites del hotel y spa Mas Tapiolas, formado por una centenaria masía rehabilitada, que tiene un jardín privado y un precio cercano a los 500 euros en temporada alta.

Ver esta publicación en Instagram 💚 Una publicación compartida por LUCIA (@luciariveraromero) el 22 de Jul de 2019 a las 3:03 PDT

Alejados del ajetreo diario y del estrés de sus profesiones, la pareja no ha dudado en probar el spa y el piloto ha aprovechado el amplio campo que rodea al recinto para salir a correr para estar a punto para el próximo mundial de MotoGP que tendrá lugar el primer fin de semana de agosto.

Lucía Rivera ha compartido una fotografía con Marc Márquez en la que aparecen en actitud cariñosa.

Ha sido este escenario el elegido por la pareja para publicar la fotografía que ha confirmado su relación. Con un paisaje costero de fondo, Lucía Rivera aparece mirando a la cámara mientras le da un beso en la mejilla a un sonriente Marc Márquez.

Una fotografía que supone todo un hito en su noviazgo ya que hasta hace poco ambos evitaban hablar sobre este asunto y apenas había fotografías en las que se les viera en una actitud tan cariñosa.

Una relación reciente

En febrero de este año salió a la luz que Marc Márquez y Lucía Rivera estaban saliendo, a través de una publicación en la que se podían ver unas fotografías de la pareja en actitud cariñosa. En ese momento ninguno de los dos confirmó ni desmintió nada, pero sus apariciones posteriores y mensajes terminaron por dar a entender que eran ciertas las informaciones publicadas.

Con la noticia de su noviazgo también aumentó la presión sobre la pareja, hasta el punto de que Lucía Rivera tuvo que salir a la palestra para asegurar que tomaría medidas legales contra todo el que la insultara por salir con Marc Márquez.

Lucia River y Marc Marquez en un montaje de JALEOS.

"Estoy cansada. De insultos a mis amigas, a mi familia (a mi abuela, a mi madre e incluso utilizando fotos de mi hermano pequeño que tiene 6 años) simplemente por tener una relación que, por cierto, desde que empezó mi vida no ha cambiado, yo sigo siendo la misma. Y a partir de hoy empezaré a tomar medidas legales".

La propia Rivera explicaba: "Acepto críticas, porque al final estoy expuesta, pero basta ya de chismes inventados y de intentar tacharme a mí. Las redes sociales no se nos han facilitado para esto, si no para tener más a mano las cosas que nos gustan. No entiendo por qué tanto tiempo perdido en crear cuentas FALSAS simplemente para acosarme con nombres ridículos".

[Más información: Lucía Rivera: "Soy demasiado autocrítica. Estoy todo el día maltratándome"]