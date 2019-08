Kiko Rivera abrirá una discoteca en Sevilla: "Va a ser la bomba"

Kiko Rivera (35 años) ha anunciado que va a abrir una discoteca en Sevilla. El hijo de Isabel Pantoja (63) inaugurará el próximo 24 de septiembre un club nocturno llamado Hoyo.

El Dj ha sido el encargado de dar a conocer la noticia a través de una publicación en sus redes sociales. "¡Aquí tenéis mi nuevo proyecto! ¡Llega a Sevilla un nuevo concepto de diversión y música! Mi nueva discoteca Hoyo Sevilla. Que no te lo cuenten... ¡Tienes que venir a visitarnos! ¡Próximamente apertura!", ha escrito el hijo de la tonadillera.

En unos instastories, además, ha explicado algunos detalles de este nuevo proyecto: "Si, señor. Nuevo concepto de discoteca en Sevilla. Discoteca Hoyo. Aquí un servidor para vosotros, va a ser la bomba. Próxima apertura", ha afirmado el Dj. Su amigo, Rafa Mora (36), también ha contribuido a publicitar este nuevo proyecto: "24 de septiembre, 22 horas, en Sevilla estaremos toda la crème de la crème apoyando a mi colega Kiko, que se ha hecho empresario de la noche", ha afirmado.

Un negocio con el que dará un paso más en el sector de la música, donde ya se ha consolidado como Dj y como productor musical, no sin alguna que otra polémica. Hace solo unas semanas, se conoció que el hijo de Isabel Pantoja había cancelado el concierto que tenía programado en un pueblo de Asturias por supuestas amenazas de un miembro del público.

El incidente tuvo lugar en la madrugada del 18 de agosto. Con motivo de las fiestas de Tuilla, los organizadores habían contratado al exconcursante de GH VIP para que actuara tras Los Chungitos.

Sin embargo, cuando la comitiva del Dj se disponía a acceder a la zona del escenario se encontraron con que un coche mal aparcado se lo impedía. Se localizó al propietario, que se negó a retirar el vehículo al tiempo que, presuntamente, amenazaba al hijo de la tonadillera.

En vistas de este comportamiento, y siempre según la versión que el ayuntamiento de Tuilla ha facilitado a los medios, el Dj aseguró que no iba a ofrecer el concierto y que se marchaba al hotel.

Pues no sé. Esto fue lo que dijeron. Lo peor de todo es que vino a asturias en el mismo vuelo que mis tíos 😂😂 pic.twitter.com/nDgCR7jOV0 — Sergio Usin García (@SergioUsin) August 18, 2019

Sin la actuación estelar de la noche, los organizadores se vieron obligados a salir al escenario para comunicar entre abucheos y silbidos que se cancelaba el concierto de Kiko Rivera. "La actuación ha sido suspendida. Vale, no vamos a entrar en detalles, porque supongo que mañana o a lo largo de la semana todos escucharéis la versión real. Entonces es una tontería que yo ahora lo explique. La gente que vino a ver a Kiko, pediros disculpas, no fue culpa ni de la comisión, ni del pueblo de Tuilla ni del chaval del escenario que va a pinchar. El caso es que el concierto de Kiko en Tuilla quedó suspendido este año. Si alguien quiere quedarse, la fiesta continuará hasta altas horas de la madrugada, y si alguien vino a ver al fíu (hijo) de la Pantoja... que lo sentimos mucho, la comisión sobre todo, están muy apenados".

Kiko, por su parte, compartió un vídeo a través de sus redes sociales en el que se lamentaba de haber tenido que cancelar el concierto y ofrecía su versión de los hechos.

"Bueno, familia, para mí es muy triste tener que contar esto, pero ayer recibí amenazas de muerte, y la verdad es que pasé uno de los peores ratos de mi vida. Cuando llegamos al evento, había un coche aparcado delante nuestro, se le pidió amablemente que se apartara porque teníamos que llegar al escenario. Entonces, se bajó un señor, si se le puede llamar señor, totalmente fuera de sí, arrasando con todo lo que había. Empujando a niños pequeños que había, ancianos, gente por todos lados; gritando, pegando golpes en el coche, diciendo que si se me ocurría bajar del coche me iba a apuñalar y me iba a matar", ha explicado el artista sobre los hechos acaecidos en la madrugada del sábado

