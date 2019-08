Cristina Pedroche vuelve a publicar la foto prohibida que le vetó Instagram

Hace unos días, Cristina Pedroche (30 años) subía a su Instagram una imagen en la que aparecía junto a su marido David Muñoz (39) en un descanso de un baño en la piscina. En la instantánea, la colaboradora de televisión posaba sonriente mientras su pareja, por detrás y mirando a cámara con mueca divertida, le agarra el pecho. La imagen rápidamente fue censurada por Instagram para sorpresa de Pedroche, Muñoz y sus miles de seguidores.

No obstante, la televisiva contertulia de Zapeando no se ha plegado a la política de la red social y este martes ha vuelto a subir la polémica imagen con un mensaje reivindicativo: "Martes de censura". Más tarde, y ante la cascada de comentarios de sus fans apoyando su atrevimiento, Pedroche ha explicado el motivo por el que ha colgado de nuevo la fotografía: "Me quitaron esta foto y por eso la subo otra vez. Veremos cuánto dura. Qué triste el mundo de censura en el que estamos entrando".

Las reacciones a sus palabras no se han hecho esperar. "¿Y qué tiene de malo?", "Qué hipocresía", "Pues la vamos a compartir todos, ¡viva la libertad!", "Mojigatos es lo único que hay en este mundo", "No entiendo que Instagram censure fotos de dos personas felices", son algunos de los comentarios que se han podido leer en el Instagram de la colaboradora.

La polémica, gran aliada de Pedroche

Lo cierto es que no siempre sus seguidores cierran filas con la mujer de Muñoz. Sin ir más lejos, hace unos días Pedroche fue duramente criticada por las fotos que compartió con sus seguidores de sus viajes a Singapur, Hong Kong, Bangkok, entre muchos otros lugares. Y es que, además de hacer turismo han probado todo tipo de platos típicos del continente. "Vulgar", "ordinaria", "paleta", "cutre" o "gorda", son algunos de los insultos que recibía la presentadora en sus fotografías.

Sin embargo, la instantánea que más revuelo ha generado estos días es, sin duda, una en la que aparece Cristina probando un plato cocinado con raya sambal, algo que ha provocado el enfado de una seguidora. "La raya está en grave peligro de extinción. Queda muy bien poner cosas sobre el Amazonas, pero hay que tener conciencia real de las cosas que pasan. Los océanos son el oxígeno de la Tierra" o "Luego lloras porque se quema el Amazonas y nos vendes el cuento de que te importan los animales", son algunas de las quejas.

Cabe recordar que Pedroche siempre ha sido una fiel defensora de la naturaleza, al igual que su marido, pero ambos han sido tachados de "hipócritas" en redes por algunas de sus publicaciones. Hace unas semanas, el chef publicó un vídeo que generó polémica debido a que en él se podía ver cómo se asaba un cocodrilo a la brasa.

