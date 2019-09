Lourdes Montes: "Está de moda ser antitaurino. Es una pena"

En un momento muy dulce de su vida feliz con la familia que ha formado junto a Francisco Rivera (45 años) y sus hijos Carmen y Curro, Lourdes Montes (35) se ha convertido en la nueva imagen del proyecto solidario de la Fundación Vicente Ferrer por lo que la diseñadora se mostró de lo más orgullosa.

Siempre muy discreta con la relación que su marido mantiene con sus hermanos, Lourdes prefirió no comentar nada sobre el supuesto tenso momento que vive Fran con Kiko Rivera (35) y Cayetano(42).

¿Cómo ha surgido esta idea?

Me llamaron, conocí el proyecto y no lo dude, dije sí. Es un poblado en la India que nunca han tenido una casa, las casas van a estar puestas a nombres de las mujeres y con la situación que hay allí con las castas y demás.

¿Cómo madre te toca la fibra verdad?

Por supuesto, tú te puedes sensibilizar pero yo al ser madre lo vivo con mucha más intensidad, el proyecto es muy bueno.

¿Vas a ir?

Estamos en ello.

¿Cómo ha sido la vuelta al cole?

Mejor que el año pasado, ya estamos en el segundo curso, el año pasado lloraba mucho.

¿Tenía ganas?

Bueno ganas no, pero va contenta al colegio.

¿Y tú que tienes para este curso escolar?

Con el Arte Flamenco, tenemos la nueva colección.

¿Qué ha pasado con Fran que le han vetado en lo de la Japan Week?

No me he enterado muy bien, pero sí que a la gente que le gusta eso, no le gustan los toreros.

Pero si Fran es torero y practica las artes marciales...

Pero la gente de las artes marciales no están de acuerdo con los toreros pero ellos se lo pierden porque Fran lo hace muy bien, es un maestro en el otro sentido.

¿Cómo le ha sentado?

No lo he comentado con él, lo he leído esta mañana en el AVE, ahora estamos cada uno por un lado, imagino que agradable no es.

No entenderá porque a este sector no le gustan los toreros...

Mucha gente es antitaurina, ahora está de moda eso y es una pena pero bueno.

¿Y con Eva que tal?

Bien, fenomenal, si es que nunca hemos tenido ningún problema, eso está ya pasado de moda.

¿Vuestros niños tiene más o menos la misma edad no?

Cayetano es de marzo y Curro es de enero pero cuando crezcan un poco no se va a notar.

¿Qué paso con el tema de la goyesca?

Esos son temas taurinos que no voy a entrar.

¿Los hermanos se llevan bien?

Sí.

