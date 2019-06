Fran Rivera habla sobre los problemas con el testamento de su padre

Francisco Rivera (45 años) y Lourdes Montes (35) han presentado este miércoles en Madrid un nuevo producto cárnico. El diestro ha atendido a los medio allí congregados y ha opinado sobre la historia de amor entre Isabel Pantoja (62) y su padre. El torero ha comentado que cuando Paquirri murió él tan solo tenía diez años por lo que era incapaz de saber en qué momento se encontraba su relación.

¿Cómo está?

Muy contento. Enseñando nuestra cecina. Sacando otro producto. Esperemos que guste a todos.

Francisco Rivera y Lourdes Montes han presentado un nuevo producto cárnico.

¿Qué tipo de carne es?

En vez de cerdo es vaca, vaca Angus que es lo que hace que sea un poquito especial.

Estos productos cada vez tienen más aceptación.

Nosotros estamos muy contentos. Entrar ahora en El Corte Inglés es un punto de partida importante. Seguimos en la canasta dos años después. Estamos encantados. No te voy a decir todas las tiendas porque se me olvidan pero la verdad que muy contentos y poquito a poco intentando sacar productos nuevos, siempre dentro del Angus que es nuestra estrella. En el que nosotros confiamos.

La gente se cuida más y demanda más calidad...

Sí, yo siempre he sido fan de la calidad. La calidad marca la diferencia. Nosotros hemos apostado por esa línea. El trabajo y la dedicación se ve la recompensa. Estamos muy contentos.

Francisco Rivera no ha querido opinar sobre la relación entre Isabel Pantoja y su padre, ya fallecido.

¿Qué tal se presenta el verano?

Buenísimo. Veranear es algo chulo. Yo no lo había hecho nunca y es muy agradable irte a algún sitio y desconectar de todo quince o veinte días y no hacer nada, pero lo que pasa es que eso a mí me cuesta porque cuando no es una cosa es otra. Pero tengo muchas ganas de desconectar y salir de Sevilla.

¿Cómo va el bautizo del pequeño Francisco?

Un desastre. Yo quiero intentar que sea antes, porque si no vamos a bautizar al niño y va a ir andando. Pero es que es complicadísimo: un bautizo de un amigo, de mi hermano, los compromisos, festivales taurinos que he tenido, la feria de Lourdes, el Rocío... lo hemos dejado pero, vamos, vive en pecado el pobre.

Algún día será.

Esperemos que antes de irnos de vacaciones... aunque sea una cosita íntima, queremos que sea ya. A ver si encontramos fecha.

¿Ha habido cambios en la herencia de su padre?

Creo que ya se ha hablado bastante de eso. No ha habido ningún cambio, pero seguir hablando del tema... es el derecho al pataleo lo que tengo. Cuando quiera ejercer otra vez ese derecho, lo ejerceré. Pero poco más se puede hacer.

Pantoja hizo unas declaraciones de la relación con su padre...

De eso ya he hablado también.

Su tío Antonio ha dado detalles de la relación que tenía su padre con Isabel al final.

No lo he visto. Yo tenía 10 años cuando murió mi padre, no creo que tuviera criterio para poder dar una opinión de en qué momento de relación estaban ellos.

¿Habla con Kiko?

A veces, tampoco queráis saberlo todo.

