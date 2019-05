Lucía Rivera desvela el motivo por el que no acudirá al bautizo de su hermano

Lucía Rivera (20 años) da el pistoletazo de salida al verano y acompaña a los embajadores de Corona, Bely Basarte y Gotzon Mantuliz en la inauguración de la cuarta edición de Casa Corona Madrid.

Muy centrada en su trabajo y en su futuro laboral como modelo, la joven confesó que no podrá ir al bautizo de su hermano Cayetano precisamente por una cuestión laboral de agenda. Eva González (38) y Cayetano Rivera (42) bautizarán al pequeño Cayetano este sábado día 1 de junio en la localidad malagueña de Ronda.

Lucía, ¿cree que en Madrid era necesario un espacio como casa Corona?

Claro, hace falta calma en una ciudad con tanto lío. Cuando puedes reposar, descansar, es un sitio diferente, a mi este sitio me da mucha calma. A mí me gusta muchísimo el plan y hace falta incentivar con este espacio, y después de trabajar...

¿Descansar con una cervecita?

Obviamente, descansar es lo necesario y rodeada de gente que te quiere y es lo guay.

¿Su agenda le permite ya saber qué va a hacer este verano?

Mi agenda surge: hoy, mañana, pasado... Mi trabajo no es una rutina.

Lucía Rivera en el evento de Corona en Madrid. Gtres

¿Playa o montaña?

De todo un poco. Me gusta la playa, la montaña, soy de Asturias, tengo las dos cosas, un poco de todo.

¿Le gusta separar las vacaciones con su novio, sus padres, sus amigos?

No. Los suelo mezclar a todos. Me gusta juntar a gente y armar fiestas guays.

¿Cómo está?

Feliz, como siempre. Trabajando muchísimo como siempre, esforzándome, disfrutando lo máximo posible. Tampoco puedo descansar mucho ahora mismo. En verano aprovecho.

¿Qué tal su relación con Marc Márquez?

Muy bien, tampoco puedo cambiar de un mes para otro. Ya lo conté todo, bien, felices, tirando para adelante.

¿Integrado en la familia? Su madre comentaba que él era uno más.

Integrado, pero es normal. Si tienes una pareja, tendrás que conocer a la familia, integrarlo.

Su madre dijo que le pedía consejos

Consejos nos damos las dos, depende del momento y de la situación.

¿Irá al bautizo de su hermano Cayetano?

Yo trabajo, estoy trabajando. Pero para mí un bautizo es un encuentro, es un día más de la vida, puedo estar todos los días, este no; pero podré estar en muchos más. El trabajo es lo primero para mí. La familia obviamente es muy importante, pero el trabajo es el trabajo.

¿Sacará un hueco para ver a su hermano otro día?

Exacto. Saco los huecos que pueda.

¿Cómo se lleva con Eva González?

Bien, normal. Como con el futuro novio de mi madre cuando lo tenga, normal. Muy bien.

Su madre está deseando también.

Bueno, a ver qué pasa. Es una mujer superindependiente, que trabaja, se lo curra todo mucho, tiene a Martín, madre soltera, se tiene que entregar cien por cien y supongo que tendrá ganas de enamorarse, todos queremos enamorarnos.

¿Le gustaría que se enamorara?

Claro, la felicidad de mi madre es mi felicidad. Quiero un buen novio. Los malos no los quiero.

¿Ha escuchado unas delicadas declaraciones de Francisco Rivera?

No veo las noticias, leo lo mío y de lo demás no quiero saber nada.

Francisco ha hecho unas declaraciones que están dando mucho que hablar.

Me hablan y me preguntan, pero con Fran no tengo ninguna relación, tenemos relación, pero la justa. No tengo ni idea ni de la noticia ni de lo que ha dicho. Cada uno tiene su opinión. No tengo ni idea, pero cada uno que de las declaraciones que quiera, yo estoy en mi vida.

