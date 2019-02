Lucía Rivera y Marc Márquez, nueva pareja sorpresa

Lucía Rivera (21 años) y Marc Márquez (25) están juntos. Los dos jóvenes han sido fotografiados en actitud muy cariñosa en mitad de la noche barcelonesa, tal y como publica ¡HOLA!, que asegura que mantienen una relación desde hace varios meses.

Las imágenes han sido captadas cuando los jóvenes salían de disfrutar de una romántica cena en un restaurante cerca de la Diagonal, en pleno centro de la Ciudad Condal. En las instantáneas se puede ver a Lucía ataviada con un gran abrigo de pieles con remates de cuero, mientras que el piloto se protege de las bajas temperaturas con un gran anorak en color oscuro. En un momento dado Márquez abraza a la modelo en un movimiento con el que pretende abrigarla.

Este noviazgo ha visto la luz por sorpresa ya que ambos son muy celosos de su vida privada y no se les ha conocido pareja salvo en contadas excepciones. En el caso del campeón de MotoGP, solo tenía constancia de una joven de su localidad natal, Cervera (Lérida), con la que mantuvo una relación de muy joven. "Ella me dejó porque yo viajo mucho, no paro nunca en casa y así era muy difícil mantener una relación" explicó en su momento.

Más allá de este primer amor, a lo largo de su carrera al piloto se la ha vinculado con numerosas mujeres, aunque en ningún caso se llegaron a confirmar: una morena que le acompañó a la boda de Carlo Luzzi, uno de los técnicos de Honda, pero de quien nunca más se supo; la tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa Samira Salomé; o la modelo Sara Sampaio (27), con quien realizó una sesión fotográfica para la marca Gas Jeans.

El historial amoroso de la joven modelo tampoco está exento de rumores nunca confirmados, relacionada con hombres como Willy Bárcenas (30), el torero Gonzalo Caballero o el jugador de la NBA Willy Hernangómez (24).

Cada vez que se le preguntaba por estos romances, la asturiana lo negaba con rotundidad. Tal como ocurrió en agosto del año pasado, cuando se la relacionó con el hijo del extesorero del PP: "El corazón solo vale para el trabajo. Estoy enamorada de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos y de mi trabajo sobre todo. Todavía no ha aparecido ningún príncipe azul pero cuando aparezca lo sabréis. No escondo nada. Soy muy sentimental pero por ahora no me llama. No me apetece deber nada a nadie, dar explicaciones a nadie".

Pero a la vista de las nuevas fotografías parece que Lucía sí ha encontrado en el catalán ese príncipe azul. La maniquí incluso bromeó en una entrevista hace solo unos meses que el piloto era su tipo de hombre ideal: "Me parece guapo Marc Márquez, me parece guapísimo... Elijo bien, ¿eh?". Unas palabras que ahora adquieren una importancia renovada.

Sin embargo, al igual que ocurrió con la primera relación de Márquez, los dos jóvenes pueden encontrarse con un obstáculo de gran relevancia: la distancia. Rivera vive en París, ciudad de la moda por excelencia, donde se mudó hace un año para continuar su carrera como modelo. El catalán, por su parte, está viajando la mayor parte del año para asistir a las competiciones de Moto GP.

