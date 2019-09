Así ha sido la despedida de Sandra Barneda como presentadora suplente de 'Viva la vida'

Este domingo Sandra Barneda (43 años) se ha despedido de Viva la vida. Después de estar parte del verano ocupando el hueco de la presentadora titular del espacio, Emma García (46), la catalana ha dicho adiós ante la llegada del nuevo curso televisivo.

Y lo ha hecho pegada a la actualidad, como no podía ser de otro modo; cubriendo la desaparición de la medallista Blanca Fernández Ochoa (56) en la primera franja del programa. Ante tal ferviente cobertura informativa, el espacio ha modificado sustancialmente su estructura y escaleta. Una de las secciones más perjudicadas por la crítica situación personal de Fernández Ochoa ha sido la de crónica social.

Antes de cerrar el programa, Sandra se ha querido dirigir a su público: "Quiero agradecer el verano que he pasado. A todo el equipo de dirección y producción. Me lo han puesto muy fácil. Todos te reciben con cariño. El próximo sábado ya regresa Emma y feliz de haber hecho este relevo. Gracias a vosotros".

Barneda cubriendo la desaparición de Blanca Fernández Ochoa. Mediaset

Cabe recordar que fue el 20 de julio cuando, a las 16:00 horas de la tarde, aparecía Sandra Barneda en los hogares de todos los españoles. En su primer programa al frente de Viva la vida ya se pudo apreciar la personalidad clara de la presentadora catalana. Lo cierto es que durante este verano Barneda ha sabido tratar los temas con seriedad, pero también se la ha visto relajada en los contenidos del corazón, dejando ver a la Sandra más espontánea y divertida.

Eso sí, cuando ha tenido que ponerse seria lo ha hecho en más de una ocasión, bien con un invitado o colaborador. De hecho, ha protagonizado algún que otro 'altercado' con los colaboradores durante la tertulia rosa. Sabida es su personalidad y carácter, ambas cualidades que demostró sobradamente durante la presentación del debate de Supervivientes, su último trabajo antes de enrolarse en esta aventura en el fin de semana de Telecinco.

Su 'cara a cara' con Emma antes del relevo

Sandra Barneda y Emma García antes del relevo oficial. Mediaset

Una semana antes de ponerse bajo los mandos del programa, Sandra fue entrevistada por Emma y se percibió una gran química entre ellas, pese a no conocerse en exceso. En ese momento, sorprendió sobremanera en positivo un mensaje que Sandra Lanzó en su face to face con García: "En esta vida es muy importante el compañerismo, yo no creo en las zancadillas y tú tampoco. En la vida es fundamental saber ser compañeras, ya que la vida es como una cadena de olas que rompen y que vuelven. A veces hay una ola y estás muy arriba, y luego rompes... no hay que desear, hay que intentar ayudar". Muchos entendieron en esas palabras que la catalana hacía referencia a sus dos años sin trabajo.

Además, Bardena explicó cómo algunas de las decisiones de su vida laboral la llevaron a sentirse insegura en lo que a ella misma respectaba y cómo consiguió volver a recuperar la confianza: "La televisión es honestidad. Tú no puedes salir en televisión hablando de temas que están en la calle, que los sufres, y estar parapetada. Llegó un momento en el que dije que tenía que hablar de eso".

Aunque las presentadoras nunca habían coincidido en pantalla, esta pequeña entrevista doble antes del relevo dejó entrever la buena relación entre ambas, algo que quedó confirmado con las declaraciones de Emma: "Hemos vivido muchos momentos que no he compartido con ninguna compañera. Me voy súper contenta porque sé que vas a estar tú aquí". El tiempo pasa, el verano se acaba y ahora debe decir adiós a Viva la vida.

