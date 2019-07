Emma García, a Sandra Barneda: "Me voy muy contenta porque sé que vas a estar tú aquí"

Se acerca el verano y, aunque la programación de televisión debe de continuar su curso, los presentadores y colaboradores sí que tienen sus días de vacaciones y deben de ser remplazados durante este periodo. Por eso mismo, la presentadora y periodista Sandra Barneda (43 años) regresa a la televisión.

Bardena será la encargada de sustituir a Emma García (46) durante el verano en el programa de Telecinco Viva la vida. Por eso mismo, la escritora hizo su aparición como invitada en el magacín del pasado domingo, donde habló con Emma García de su reincorporación a la televisión.

La nueva presentadora del verano lanzó un revelador mensaje durante el programa: "En esta vida es muy importante el compañerismo, yo no creo en las zancadillas y tú tampoco. En la vida es fundamental saber ser compañeras, ya que la vida es como una cadena de olas que rompen y que vuelven. A veces hay una ola y estás muy arriba, y luego rompes... no hay que desear, hay que intentar ayudar", explicó Bardena, haciendo referencia a su ausencia en la televisión durante los últimos dos años.

Sandra barneda y Emma García durante su encuentro en el programa 'Vive la vida'. Telecinco

Además, Bardena explicó cómo algunas de las decisiones de su vida laboral la llevaron a sentirse insegura en lo que a ella misma respectaba y cómo consiguió volver a recuperar la confianza: "La televisión es honestidad. Tú no puedes salir en televisión hablando de temas que están en la calle, que los sufres, y estar parapetada. Llegó un momento en el que dije que tenía que hablar de eso", explica.

Aunque las presentadoras nunca han coincidido en pantalla, esta pequeña entrevista doble dejó entrever la buena relación entre ambas, algo que quedó confirmado con las declaraciones de Emma: "Hemos vivido muchos momentos que no he compartido con ninguna compañera. Me voy súper contenta porque sé que vas a estar tú aquí", finalizó la presentadora.

