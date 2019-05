Sandra Barneda anuncia su regreso: "Dentro de muy poco volveré a la televisión"

Sandra Barneda(43 años) ha reaparecido con motivo de la nueva campaña que ha lanzado Samsung, y ha aprovechado para desmentir su huída de la televisión a los medios allí congregados.

"No estoy fuera de la televisión. Estoy descansando, pero sigo. Hay que matizar que se dicen muchas cosas, no he parado, he encadenado durante 11 años programas, creo que está bien hacer un reset, está bien salirte para alimentarte y volveré dentro de muy poco a la televisión" ha confesado la periodista.

Sandra Barneda ha asegurado que dentro de poco volverá a la televisión.

En cuanto a los rumores sobre cómo es trabajar con ella, la presentadora ha explicado: "Se han dicho tantas cosas, que he dejado la televisión, que no se puede trabajar conmigo... A ver sí lo dicen de un hombre alguna vez, que lo he dejado con mi pareja, que nos peleamos mucho... Si me tuviera que molestar por eso, a veces esas cosas que se dicen, si fueran a la fuente y no estuviéramos como esclavos del clic, no ocurriría lo que nos ocurre".

Sandra Barneda ha querido reflexionar y sacar un balance positivo de estos últimos momentos: "Es como volver a los orígenes, cuando hacía radio éramos un equipo muy pequeño y nos lo pasábamos muy bien. Cuando estas en la televisión generalista, cuando tienes esa presión, pierdes un poco el ser niña".

La presentadora también ha negado que tenga planes de boda con Nagore Robles.

Lo cierto es que la presentadora tiene un largo recorrido en la radio, en la televisión, y ahora en la red con su nuevo canal en YouTube, donde sube los vídeos que quiere: "Yo con YouTube he recuperado la ilusión y he recargado las pilas".

La periodista, que lleva ya casi cuatro años compartiendo su vida con Nagore Robles (36), también ha querido zanjar los rumores que hay sobre una posible boda: "No, de momento no. Estamos bien, llevamos tres años y medio y aprendiendo juntas, construyendo, que es lo importante".

En cuanto a la maternidad, tema sobre el que también han surgido algunas habladurías, ha querido ser clara: "Es algo que con 43 sí que le das vueltas, pero no llego a ninguna conclusión todavía".

