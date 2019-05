Sandra Barneda se sincera y aclara su relación con Telecinco

En un momento muy dulce de su vida junto a Nagore Robles (36 años), Sandra Barneda (43) ha vuelto a demostrar que es una mujer solidaria en la presentación del spot Que el asma no te pare. Disfrutando al máximo del 'pequeño descanso' profesional que está teniendo, la presentadora de Mediaset España ha aclarado que no tiene ningún problema con Telecinco.

¡Qué proyecto tan bonito y tan necesario!

Hombre, yo creo que lo que es la conciencia social siempre es buena. Y más con una enfermedad crónica que ha estado estigmatizada en un pasado. Parecía que era vergonzoso. Los niños lo pasaban mal. También lo que he comentado antes, la importancia del giro que está dando la medicina de convertir a los pacientes en activos, en que ellos también se responsabilicen y conozcan bien su enfermedad y sus fases.

Se le ha restado importancia...

Claro, ¿quién no conoce a un asmático? Todo es "¡ah vale!" hasta que convives con alguien que sufre de repente una crisis y te das cuenta de la dificultad. Nos preguntaban que de dónde éramos hoy, yo dije de Barcelona, y me preguntaron si mis hermanos son alérgicos a los ácaros y es verdad. Cuando éramos pequeños y había el cambio de mantas me acuerdo que mi madre las lavaba muy bien porque en Barcelona hay mucho ácaro.

La presentadora lució un traje de chaqueta en color blanco roto. Gtres

¡Qué susto para los familiares! ¿No?

Si no lo has vivido nunca, estar cerca de una crisis de asma... Es angustioso porque ves que le falta el aire. Tienes que darle calma y seguridad. Tienes que hablarles tú porque ellos no pueden. Ver también si está controlada, diagnosticada... como tampoco tienen tratamiento. Me parece genial que se hable de una enfermedad crónica, que ya está generalizada, ya no está estigmatizada pero al final se le puede estar quitando importancia.

¿Pero usted no ha tenido?

Yo no. Normalmente si uno de los dos progenitores es alérgico suele ser un 50 por cierto. Yo nada. Ahora a lo mejor cuando llega la primavera noto más los ojos pero muy poco. De pequeña pensaba que atacaba sobre todo a la parte masculina.

También tiene un canal de YouTube, ¿cómo surge?

Sí. Surgió con Mediaset que por fin llegaron a un acuerdo con YouTube. Y nos dijeron que YouTube tendría que ser la parte más extensible de nuestra personalidad y decidimos crear tiras relacionadas con contenido de la mujer.

Es un trabajo novedoso y creativo

Yo creo que es distinto. YouTube tiene un lenguaje distinto, es más casero. No puedes comparar con una producción televisiva. No me da mayor libertad, es distinto medio, distinto lenguaje. Es una extensión más de mi personalidad.

Sandra Barneda en un 'frame' de uno de sus vídeos de YouTube.

¿Está viendo Supervivientes? ¿Tiene favorito?

El hecho de que esté Isabel Pantoja me da la sensación de que es un holograma. Yo a los productores les digo siempre que porque no hacen un spin off, por qué no cogéis una cámara y directamente se la ponéis a Isabel. Porque con todo lo que hemos oído de ella de pequeños, no la conocemos, nadie sabe cómo es.

Está siendo un descubrimiento

Sí. Yo tuve la teoría y se lo dije a su hija una vez por los pasillos: yo creo que lo que tu madre pretende es demostrar que ella es la verdadera superviviente. Y yo no pensaba que ella se fuese a mojar tanto como lo está haciendo.

Cuando salió la noticia, ¿cómo lo vivió?

Yo ya tenía información privilegiada. Para mí fue un puntazo. Siempre pensaba que esas cosas que dices que quieres pero que no. Una maravilla. Un mérito.

Se le echa mucho de menos en Supervivientes, se habla mucho del veto que le han hecho del programa

Veto ninguno. Mi relación con Mediaset es maravillosa. Estamos muy bien y es un tema... Lo ha presentado mucha gente. Somos contratados de la cadena. Sin más. Todo lo que se ha publicado no hagáis caso.

El carácter fuerte de Sandra

Carácter fuerte tengo, pero por carácter...

¿Verlo desde casa merece la pena?

No sé. Como lo tengo en casa no me da pena.

Nagore sigue participando

Claro. Los profesionales también tenemos que aprender a cogerle amor y desprenderte al mismo tiempo. Están grandes profesionales haciendo Supervivientes y yo estoy encantada y pronto habrá nuevos proyectos.

Ver esta publicación en Instagram Bésame, bésame mucho #diainternacionaldelbeso #lovebali Una publicación compartida de Sandra Barneda (@sandrabarneda) el 13 Abr, 2019 a las 8:18 PDT

¿No le gustaría ir?

No. Pasar hambre... ir no. Para nada. Yo creo que es uno de los realities más duros. Estamos en las primeras semanas, la fase de abandonos y luego es la fase mental. Al cabo de mes o mes y medio empiezan otros abandonos. Lo pasan verdaderamente mal. Un porcentaje muy alto de los que salen dicen que es una experiencia que volverían a vivir.

En situaciones límite nos mostramos como somos

Más que eso, nos conocemos. Nos ponemos a prueba. Nos pasa en cualquier noticia no esperada. Es como cuando sufres desamor, cuando lo sufre otro estás consolándolo pero cuando lo sufres tú te das cuenta de que no entendías lo que sentía la otra persona.

[Más información: Sandra Barneda y Nagore Robles acallan los rumores de ruptura con una romántica foto]