El humorista Millán Salcedo sale de la UCI y lo trasladan a planta

El humorista y actor Millán Salcedo, de 64 años, ha pasado a planta hospitalaria tras permanecer en la UCI del Hospital Quirón Sagrado Corazón de Sevilla desde que fue ingresado en este centro el pasado día 4 de julio por una crisis epiléptica.

Millán Salcedo, que sufrió un problema epiléptico generalizado con mordedura de lengua, fue intervenido quirúrgicamente en este centro hospitalario el pasado día 8, según ha informado este lunes 15 de julio el Hospital Quirón Sagrado Corazón.

Los médicos que le atienden completarán su tratamiento en planta en el mismo centro sanitario, con idea de que pueda ser trasladado en los próximos días a Madrid.

Los familiares del artista han expresado su agradecimiento por las numerosas muestras de afecto por parte de amigos y compañeros de profesión y por la atención prestada por los medios de comunicación.

Millán Salcedo es uno de los humoristas más populares del país y alcanzó la celebridad como miembro, junto a Josema Yuste (66), del dúo Martes y trece.

El ciudadrealeño, natural de Brazatortas, lleva años colándose en las casas españolas con sus sketches de humor desde aquellos imberbes años ochenta. No habrá ni un solo español que no conozca el dúo Martes y Trece, sus especiales crearon escuela. Sin embargo, su ámbito más doméstico y personal pocos lo conocen.

El dúo Martes y Trece en 'El Hormiguero'. Gtres

En una entrevista para Papel de El Mundo, Salcedo confesó que a veces su profesión de humorista le había pasado factura. En sus propias palabras: "Sí, a veces [ser el gracioso oficial] es una putada. Ser gracioso las 24 horas del día a mí me pasó factura. Estuve ingresado por estrés. Hay un sector del público que se piensa que tiene poder sobre ti. Yo cometí el error de no querer defraudar a la persona que te reconocía: "Hazme lo del ojo, cuéntame un chiste...". Te sometes a una presión tremenda. Si Dios fuera humorista no estaría en todas partes. Estaría solo".

