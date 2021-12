Nagore Robles debuta como empresaria de moda: los detalles de su reivindicativa firma

Nagore Robles (38 años) ha combinado varias de sus pasiones para emprender una nueva aventura que acaba de salir a la luz. Aunque lleva varios meses trabajando en él, no fue hasta este lunes 20 de diciembre cuando desveló los detalles de su reciente proyecto. Tal y como mostró en sus redes sociales, se ha estrenado como empresaria de moda con una firma que sigue cada uno de sus principios.

Se trata de una marca de ropa urbana, fabricada íntegramente en España, que se define como "un punto de apoyo al colectivo de los distintos". Lleva por nombre 203 y, según explican en su página web, ha nacido "por una cadena de casualidades y muchas horas de trabajo y empeño para sacar un sueño adelante".

Parte de esa labor ha sido reflejada en el perfil de Instagram de Nagore Robles, quien ha querido compartir algunos detalles de su nuevo proyecto con sus seguidores más fieles. "Si tuviera que enfrentarme a un villano o personaje maligno, lo haría con este súper equipo de wonder women, y vestida de 203. Son preciosas, talentosas, bondadosas, generosas y muy fuertes", escribió la televisiva junto a una fotografía en la que posa al lado de otras tres mujeres que llaman la atención por lo distintas que son entre sí. Un post muy acertado que da a entender que en la nueva propuesta de la presentadora caben todos.

"Desde pequeñas hemos sido rebeldes, persiguiendo metas más allá de las normas establecidas. Buscando nuestro lugar único y personal en una sociedad que se dirigía a la masa y no al individuo. Nuestros errores y aciertos son la fuerza para seguir en el propósito de reivindicarnos libres, distintas y reales", se lee en la página web de la marca, desde donde se pueden comprar cada una de las piezas, fabricadas en algodón 100% orgánico y valoradas entre 30 y 60 euros.

La marca, que cuenta con una amplia oferta de estilos deportivos y cómodos, se presenta como "unisex, orgánica y comprometida con el planeta y las personas", filosofía que encaja a la perfección con lo que refleja Nagore Robles, tanto en sus redes sociales como en la pequeña pantalla.

Para ofrecer una experiencia única, Nagore Robles y su equipo han cuidado cada detalle. La producción está hecha en España de forma responsable; el diseño busca la perfecta sincronía entre la comodidad y la moda; y el packaging es un embalaje de materiales reciclados que recuerdan el valor de ser uno mismo. Y es que, más allá de ser una firma de ropa, 203, explican, "es una forma de ver el mundo", una manera de "sentirse parte de un mundo que respeta la diferencia".

En este nuevo proyecto, la presentadora y ahora empresaria de moda cuenta con el apoyo de sus seguidores y de su entorno más cercano. Así se lo han hecho saber varias de sus amigas en su reciente publicación de Instagram. Laura Matamoros (28) le ha escrito "Muy orgullosa", mientras que Violeta Mangriñán (27) le ha dejado el siguiente mensaje:"Enhorabuena, lo más".

Además, como no podía ser otra forma, ha recibido el cariño de su pareja, Sandra Barneda (46). La exitosa presentadora no solo ha comentado la publicación de Nagore Robles con un "Wonder", sino también le ha dado promoción en su perfil personal. A través de sus stories de Instagram, la escritora ha mostrado algunos detalles de la firma que promete ser un éxito y le ha deseado una "feliz aventura" a la televisiva.

