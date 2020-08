Vanesa Klein, la exnovia de Lola Ortiz que también protagonizó una sonada ruptura con Nagore

La que ha sido una de las parejas sorpresa del verano ya es historia. Lola Ortiz (30 años), extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa, ha anunciado su ruptura con Vanesa Klein tan sólo dos meses después de que desvelara emocionada su relación.

Tras varios días de rumores, después de que ambas borraran todo rastro de su amor en redes sociales, la propia Lola ha confirmado la noticia en su canal de MTMAD: "Ya no estoy con Vanesa, hemos dejado la relación".

La canaria asegura que se ha visto obligada a anunciar la separación después de que Vanesa borrara todas las fotos juntas una hora después de romper. "Me hubiese gustado que las cosas no hubieran sido así (...) Creo que no es la forma", ha declarado.

Lola Ortiz ha confirmado la ruptura entre lágrimas. Mediaset

De esta manera, la extronista da por zanjada su relación con la cantante, con quien sigue conservando buenos recuerdos, ya que afirma que la ha ayudado a quitarse "esa cadena de la bisexualidad". "Yo aposté mucho por esa relación y lo pasé muy mal, porque la puse a ella por delante de una persona muy importante de mi vida que no entendía mi orientación sexual", ha confesado entre lágrimas.

Lola Ortiz se convierte así en la tercera famosa con la que Vanesa Klein protagoniza una relación que acapara la atención mediática. A pesar de ello, el nombre de esta joven cantante no resulta familiar para la mayoría de los seguidores de la farándula.

Vanesa Cortés Romero es una cantante, deejay y compositora procedente de la ciudad toledana de Talavera de la Reina. Su nombre sonaba por primera vez en los medios del corazón en septiembre de 2010, cuando Kiko Hernández (43) desvelaba en Sálvame que la cantante era la nueva novia de Nagore Robles (37): "Nagore Robles mantiene una relación sentimental con una chica que se llama Vanesa Klein. Llevan dos meses juntas", aseguraba el colaborador.

Vanesa Klein fue novia de Nagore Robles. Mediaset

Un año después, los rumores de idilio entre Nagore y Sofía Cristo se confirmaban y la propia Vanesa entraba por teléfono en Sálvame para desmentir que la hija de Bárbara Rey fuese el motivo de la ruptura: "Yo sé que Sofía no se metió en nuestra relación, porque lo nuestro ya estaba acabado", dijo mientras la aludida estaba presente en plató.

Tras salir de la vida de la popular colaboradora televisiva, la cantante desaparecería de la vida pública hasta 2014, cuando Patricia Yurena (30), ganadora de Miss España Universo 2013, compartía una romántica fotografía junto a ella, declarando públicamente su homosexualidad, una noticia que dio la vuelta al mundo.

Tras conocerse su relación, Patricia y Vanesa aparecieron juntas en el programa Hable con ellas de Telecinco, mostrando su amor ante los espectadores. "Es guapa, inteligente y, encima, buena persona", declaró la cantante sobre la modelo.

Sin embargo, dos años después saltarían las alarmas de ruptura cuando ambas dejaban de seguirse en redes sociales. Unos rumores que la propia Patricia Yurena confirmaría poco después a Europa Press: "Hemos puesto punto final y ahora le deseo lo mejor, estamos cada una con nuestras vidas".

Vanesa Klein y Patricia Yurena visitaron juntas 'Hable con ellas'. Mediaset

En 2017, bajo el nombre artístico de Leklein, Vanesa obtendría cierta repercusión mediática, esta vez no por su vida amorosa sino por su profesión. Y es que la cantante formó parte del plantel de artistas que intentaron representar a España en Eurovisión 2017, un honor que finalmente recayó en Manel Navarro.

En aquella ocasión, Vanesa sacó a relucir su carácter en las entrevistas posteriores a la gala de selección, en las que acusó a TVE de haber amañado las votaciones: "Querían que ganase Manel, porque detrás hay una discográfica en la que la Product manager es la hija de Toñi Prieto, Directora de Entretenimiento de TVE", declaró tajante.

Leklein aseguró que Prieto "se reunió con los miembros del jurado durante el tiempo de deliberación para influir en las votaciones", unas afirmaciones que el propio Manel desmentiría después, entrando en una guerra pública con la que fuera su rival: "El 90 por ciento de lo que se dice en esa entrevista es falso. La hija de Toñi Prieto no es mi jefa de producto. La he visto dos veces en mi vida", defendió el artista.

Meses después, los datos revelados por RTVE reflejarían el gran respaldo que Vanesa tuvo entre la audiencia de la gala de selección, pues fue la segunda más votada del público, a pesar de lo cual el jurado decidió inclinar la balanza hacia el compositor de Do it for your lover, que ocupaba el tercer lugar del ránking.

Tras su polémico periplo eurovisivo, la repercusión de la carrera musical de Leklein ha sido prácticamente nula. Actualmente, la artista está centrada en su faceta como deejay y trabaja en un famoso karaoke de Madrid.

Vanesa es poco activa en redes sociales, a pesar de lo cual cuenta con más de 37.000 seguidores en Instagram que, en los últimos días, han mostrado su interés en los comentarios por su relación con Lola, presagiando una ruptura sobre la que, de momento, Vanesa no se ha pronunciado.

[Más información: Lola Ortiz y Vanesa Klein, las evidencias de su ruptura sentimental tras dos meses de relación]