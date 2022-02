Carmen Lomana indigna a los espectadores de 'Secret Story' por sus comentarios gordofóbicos a Álvaro

Carmen Lomana se ha convertido esta semana en la invitada VIP de Secret Story. La socialité ha llegado a Guadalix este jueves con la misión de formar a los concursantes en protocolo y modales, aunque lo cierto es que sus formas al dirigirse a los habitantes de la casa no han sido las más adecuadas y se han ganado un aluvión de críticas por sus comentarios gordofóbicos hacia Álvaro.

Los hechos por los que Lomana está en el punto de mira de los espectadores no fueron emitidos durante la gala de este jueves, aunque sí se pudieron ver en directo a través del canal 24 horas en Mitele PLUS. Tal y como han divulgado varios espectadores, Carmen bromeó con lo que comen los concursantes y les aconsejó cuidar su alimentación para no ponerse "más gordos".

Además, la invitada se dirigió concretamente a Álvaro para decirle que no se le veía pasar hambre, lo cual provocó el gran enfado del concursante. "Es alucinante lo de esta señora. Los comentarios gordofóbicos que está soltando y nadie le dice nada", se quejaba ante sus compañeros tras apartarse de donde estaba la empresaria.

Alvaro habla con Lomana

NO PUEDO CON ESTA TIPA#SecretGala6 pic.twitter.com/gxneq5mCDM — MaryGH2👨‍🔧 (@Mary202085797) February 24, 2022

Minutos después, Álvaro avisaba a Carmen Lomana del malestar de su compañero y esta acudía a hablar con él, que no dudó en reprocharle su actitud. "Me ha molestado, sobre todo cuando has dicho 'tened cuidado y no comáis tanto, que os vais a poner más gordos'. Parece que iba pensando en mí", aseveró.

Lejos de pedir disculpas por el comentario, Lomana justificó su actitud y acusó a Álvaro de ofenderse sin motivo. "Es la manía que tenéis de los que os sobra un poquito de peso, yo digo cualquier cosa y ya te crees tú que lo digo por ti. Me he dirigido a todos, pero es como si tú me dices que estoy delgada, ¿qué pasa?", exponía.

"¿Tú sabes lo que yo como o dejo de comer, solamente porque estoy más gordo?", espetó Álvaro, pero ella insistía en que sólo hizo un comentario "en tono de humor".

