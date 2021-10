Carmen Lomana, muy criticada en redes por decir que la infanta Sofía tiene las piernas gordas

Noticias relacionadas El desfile de la Fiesta Nacional marca su mejor dato en cuota de pantalla desde el año 2009

Los actos del Día de la Nación del pasado 12 de octubre volvieron a tratarse este jueves en Espejo público, el programa matinal de Antena 3. Con Carmen Lomana, una de sus colaboradoras, se analizó el tema de los estilismos, y ahí Lomana sorprendió con la dureza con la que se refirió a la infanta Sofía, de 14 años.

“Ese pelo, para un día tan importante... yo no le hubiera dejado esa melena a lo Pantoja, se lo hubiera recogido un poquito”, advertía la que fuese concursante de Supervivientes y MasterChef Celebrity. Pero nadie se esperaba lo que dijo a continuación, cuando criticó el físico de la hija del rey. “El vestido es normal, pero al ser tan alta es demasiado corto, para mi gusto no hubiera enseñado tanto muslo. Tiene unas piernas que no ha salido a su madre, ha salido a la otra parte, las tiene un poco gordas...”.

La presentadora Susanna Griso se sorprendió ante tales afirmaciones. “Pobrecita, ¿cómo puede decir esto?”, le preguntó a la colaboradora, que echó balones fuera diciendo que no pasaba nada porque era una monada, “pero entonces no me preguntéis”.

Griso no se calló, y le dijo que jamás pensó que fuese a atacar sus piernas. “Pensaba que ibas a hablar de su estilismo”, le respondía la presentadora. Lomana, lejos de rectificar, se jactaba de dar consejos, insistiendo que iba estupenda en rasgos generales.

Ese momento no pasó desapercibido para los espectadores, y muchos usuarios acudieron a las redes sociales para afear la actitud de Carmen Lomana. Y es que recordaron que la adolescencia es una etapa muy complicada, en la que pueden surgir inseguridades que desencadenen en trastornos alimenticios por no encajar en los cánones de belleza establecidos.

Me parece fatal que esta señora diga semejante cosa sobre una adolescente. Con razón tenemos tantos problemas de trastornos de alimentación, bulimia, y anorexia entre las jóvenes hoy en día. — Daniel Brian Garcia Padilla (@DaniGarcia_P) October 14, 2021

Esta señora es muy mayor y debería saber que un comentario de ese tipo puede hacer mucho daño. Desde hoy debería de estar fuera de cualquier medio de comunicación. — MMG (@Manolomuozgarr2) October 14, 2021

Que pida disculpas esa señora por hablar del físico de una menor en público con esas connotaciones. Asco me da..... — BEITA (@GYNDI) October 14, 2021

tío que es una niña qué dices https://t.co/wIyIzsJtYW — Catorce Infinito #Sonic30Anniversary ♦🖤🤍💜 (@teresacr08) October 14, 2021

No seré yo quien defienda a la princesa, pero creo que con los tiempos que vivimos estas afirmaciones hacen mucho daño. Ya no solo a la jóven Borbón, sino a tantas y tantas niñas que dirán "y si tengo las piernas gordas"... Mucha risa y poca conciencia contra los TCA #TCA https://t.co/ToK5IoRZmY — Andrés100fire (@andres100fire) October 14, 2021

