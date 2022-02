Las noticias de hoy en TV que no te puedes perder: Carlos Sobera, baja de ‘Secret Story’ por covid

Recogemos algunas de las noticias más destacadas de la televisión, y empezamos con la baja que marcó la gala de anoche de Secret Story.

Carlos Sobera, baja por covid en ‘Secret Story’

La gala de este jueves del reality de Telecinco tuvo un cambio de presentador. Y es que Sandra Barneda se puso al frente del formato, pues Carlos Sobera está de baja tras dar positivo en covid.

“Me gustaría estar ahí pero no ha podido ser esta noche porque me pillé un covid el finde pasado y, aunque ya estoy saliendo, estoy un poco renqueante y para no contagiaros, me quedo en casa”, contaba el presentador, que entró por videollamada. Alatzne Mateos, Cora Vaquero, Carlos Peña y Nissy Lahr se convirtieron en los nuevos nominados, y Virgina fue la concursante expulsada.

La 1 prescinde de ‘Cuéntame’ y pincha en audiencias

La 1 suele emitir los jueves una entrega de Cuéntame cómo pasó, pero anoche lo dejó descansar y se emitió un informativo especial de La Noche 24 horas en horario de prime time, para cubrir la guerra de Ucrania - Rusia. El cambio no fue muy bien acogido por el público, y el programa se hundió con un 5,5% de cuota de pantalla y 623.000 espectadores de media en sus 147 minutos de duración.

La pérdida del Mundial de Qatar, el último varapalo para una Mediaset en crisis

RTVE se ha hecho con los derechos de la polémica competición tras presentar una oferta a Mediapro de 35 millones de euros. RTVE emitirá en abierto esta competición veinticuatro años después del Mundial de Francia en 1998 tras haber 'sobrepujado' a petición del Gobierno. De esta manera, la Corporación emitirá todos los partidos de la competición del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

‘Sálvame’ revienta una exclusiva de María José Campanario y Jesulín

El programa mostró ayer 8 fotografías de la pareja, en las que se ve María José embarazada. Y aseguraron que, según alguien que estaba en el ginecólogo, el matrimonio estaría esperando una niña.

Con esta información Sálvame se jactó de haber podido reventar una exclusiva que podría alcanzar los 300.000 euros.

