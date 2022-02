El "no a la guerra" de los exrepresentantes de Rusia en Eurovisión: sus desgarradores mensajes

El "no a la guerra" de los representantes de Rusia en Eurovisión.

La guerra entre Rusia y Ucrania está provocando todo tipo de reacciones tanto dentro como fuera de los países afectados. La invasión de las tropas de Putin a su nación vecina ha generado un clamor que hace justo 19 años resonó en España para expresar el rechazo a la Guerra de Irak: el "no a la guerra" se ha extendido entre las distintas personalidades de la política, el arte y la cultura internacional, incluso dentro de la propia Rusia. Es el caso de varios exrepresentantes de la potencia en Eurovisión, que en las últimas horas han publicado mensajes censurando la violencia del régimen de Putin.

El estallido del conflicto parece haber animado a estos artistas a desafiar la censura del Kremlin y pronunciarse contra la estrategia geopolítica de su propio país. Muchos de esos exrepresentantes eurovisivos, además, sufrieron en sus propias carnes las consecuencias de los actos de su país, enfrentándose a abucheos durante el certamen e incluso al veto por cuestiones políticas. Este último es el caso de Yulia Samoylova, quien en 2017 fue elegida para representar a Rusia en el certamen, que aquel año se celebraba en Kiev. Sin embargo, Ucrania acabó vetando la participación de la artista tras prohibirle la entrada en el país por haber actuado en Crimea después de la anexión rusa.

1. Yulia Samoylova

Yulia Samoylova fue vetada por Ucrania en Eurovisión 2017. Gtres

A pesar de haber sido considerada como "enemiga" de Ucrania, Yulia Samoylova se ha pronunciado en su perfil de Instagram contra la invasión rusa de ese país. La artista ha publicado una imagen en negro -algo por lo que han optado la mayoría de voces que se han unido a este llamamiento- para expresar su rechazo a esta guerra.

"Cualquier guerra termina en paz. Y si es así, ¿cuál es el punto de todo esto?", se pregunta la cantante, que utiliza la etiqueta #нетвойне (No a la guerra) al final de su publicación.

2. Sergey Lazarev

Sergey Lazarev ha publicado un desgarrador mensaje contra la guerra. Gtres

Sergey Lazarev representó a Rusia en Eurovisión en 2016 y 2019, obteniendo un tercer lugar en ambas ocasiones. El cantante, que cuenta con más de 4,7 millones de seguidores en su perfil de Instagram, ha publicado un desgarrador mensaje en el que pide que cese este conflicto bélico.

"Hace una semana, mi hijo se despertó por la noche llorando. Cuando pregunté '¿qué te pasa?' mi hijo de 7 años respondió: 'Papá, tengo miedo a la guerra', relata el artista. "Le respondí 'Sunny, no te preocupes, cálmate, no habrá guerra'. ¡Joder, y hoy comenzó la verdadera guerra! Joder, ¿qué estáis haciendo?", añade.

El cantante confiesa que está "llorando como un niño" y califica como "una mierda" esta situación en la que "los poderes fácticos siguen midiendo su fuerza y sus armas". Lazarev pide que se retomen las negociaciones y se detenga el enfrentamiento armado. "Nadie apoya la guerra, quiero que mis hijos vivan en tiempos de paz. ¡No a la guerra!", sentencia el exrepresentante ruso.

3. Manizha

Manizha representó a Rusia en Eurovisión 2021 con el himno feminista 'Russian Woman'. Gtres

Manizha representó a Rusia en Eurovisión 2021 con el himno feminista Russian Woman, cuya letra invitaba a las mujeres rusas a "romper el muro". La artista de origen tayiko conoce bien los estragos de la guerra, pues cuando sólo tenía cuatro años su familia tuvo que huir de Tayikistán hacia Moscú por el estallido de la guerra civil.

"Esta es la mañana en la que te arrepientes de haberte despertado. No sabes a dónde ir, a quién ayudar. Me siento en la esquina de la cama y lloro. Lloro porque no es mi elección. La agresión actual es contra mi voluntad, contra la voluntad de mi familia, creo que es contra la voluntad de nuestros pueblos", escribe en su Instagram.

La joven asegura que tiene muchos ucranianos en su entorno familiar y entre sus amistades y califica este conflicto como "fraticida". "Todos debemos tener mucho cuidado en este momento. No cedáis ante el pánico y la manipulación de la información. Ahora cualquier movimiento o palabra en falso puede ser fatal", advierte Manizha.

4. Little Big

La banda rusa Little Big también ha dicho "no a la guerra". RRSS

La conocida banda rusa Little Big era una de las grandes favoritas para vencer en Eurovisión 2020 con el tema Uno. Sin embargo, la pandemia acabó arrebatando al grupo la oportunidad de competir en Róterdam y, tras varios meses de especulaciones, finalmente anunciaron que no representarían a Rusia en la edición de 2021.

La cuenta oficial de la banda en Instagram ha publicado una imagen en la que aparece escrito en blanco sobre fondo negro la frase "no a la guerra" tanto en ruso como en inglés, acompañando la fotografía con la etiqueta con el mismo mensaje.

5. Lena Katina (miembro de t.A.T.u)

Lena Katina (dcha) era integrante de t.A.T.u junto a Julia Volkova.

El paso de las rusas t.A.T.u por Eurovisión 2003 no estuvo exento de polémica. Este dúo participó en el certamen tras convertirse en un fenómeno internacional y entre peticiones de censura y críticas por su exposición de la liberación sexual.

Pese a que esta formación musical tuvo una fugaz trayectoria que pasó a la historia poco después del festival, ahora una de las dos integrantes vuelve a estar en el foco mediático por pronunciarse en contra de la guerra ruso-ucraniana. Y es que Lena Katina ha publicado una story en su perfil de Instagram con el emoji de la paloma de la paz, un elocuente gesto de la artista rusa en estos momentos tan complicados.

6. Otros mensajes

Serebro representó a Rusia en Eurovisión 2007.

Otras tres exrepresentantes rusas han publicado mensajes en sus redes para condenar este conflicto. Elena Temnikova, integrante de Serebro (Rusia 2007), ha asegurado estar "herida, triste y muy avergonzada" por lo que está pasando. Por su parte, Natalia Podolskaya, que representó al país en 2005, ha deseado que "todo fuera como solía ser", un texto que ha acompañado con una fotografía de dos manos pintadas con la bandera rusa y ucraniana uniéndose.

La ucraniana Anastasia Prykhodko, que representó a Rusia en Eurovisión 2009, ha criticado duramente al régimen de Putin desde la ocupación rusa de Crimea en 2014, una exposición que la ha llevado a ser declarada enemiga de Rusia. Ahora, con el estallido definitivo del conflicto, la artista ha publicado un texto en el que asegura que dirá "clara y firmemente" lo que piensa. "Ahora tenemos que estar atentos a lo que está pasando en nuestro país. Sabéis mi opinión desde 2014", ha añadido.

7. Significativos silencios

Dima Bilan, ganador de Eurovisión 2008, apoyó públicamente a Putin y ahora no se ha pronunciado.

En medio de las condenas masivas a la agresión del Kremlin a Ucrania, algunos de los exrepresentantes de Rusia en Eurovisión han preferido guardar silencio sobre este conflicto, una tibieza que no parece casual si se tienen en cuenta sus antecedentes.

Dima Bilan, quien ganó el certamen europeo en 2008, es uno de los que no se ha pronunciado todavía. El artista participó en 2018 en el tema Estrella guía, una canción en la que varios artistas rusos alababan a Vladimir Putin. Tampoco se ha pronunciado el famosísimo Filipp Kirkórov, quien representó al país en 1995 y sigue muy vinculado a Eurovisión a través del popular Dream Team. Kirkórov fue galardonado en 2017 con la prestigiosa medalla de la Orden de Honor de Rusia, un reconocimiento que le fue entregado por Putin en persona.

Ni rastro de mensajes pacifistas hay en las redes de Polina Gagarina, segunda clasificada de Eurovisión 2015 con el tema A million Voices. En aquella edición, en plena ocupación rusa de Crimea, la artista recibió sonoros abucheos y críticas por la hipocresía del régimen ruso de pretender lanzar a Europa un mensaje de paz mientras estaba en pleno conflicto con Ucrania, una situación que podría repetirse este 2022 si la UER no lo remedia y sigue mirando a un lado.

Guerra Rusia -Ucrania

