Alina Pash renuncia a representar a Ucrania en Eurovisión tras la polémica por su viaje a Crimea

Alina Pash, la artista elegida para representar a Ucrania en Eurovisión 2022, ha renunciado a participar en el certamen tras verse envuelta en una polémica por visitar Crimea en 2015, supuestamente, desde territorio ruso.

La cantante ha publicado este miércoles un extenso texto en su perfil de Instagram en el que anuncia esta decisión con la que pone fin a varios días de incertidumbre sobre su candidatura. "Soy ciudadana de Ucrania, sigo las leyes de Ucrania, trato de llevar las tradiciones y los valores de Ucrania. Lo que resultó ser esta historia no es en absoluto lo que puse en mi canción", comienza diciendo.

"Soy una artista, no un político. No tengo un ejército de relaciones públicas, gerentes, abogados para resistir todo el ataque y la presión, el allanamiento de mis redes sociales, amenazas y también las formulaciones absolutamente inaceptables que las personas se permiten, no habiendo comprendido la situación y habiéndose olvidado de la dignidad de cada ciudadano de Ucrania", lamenta Alina.

"No quiero esta guerra virtual y el odio. La guerra principal ahora es externa, que llegó a mi país en 2014. No quiero estar más en esta sucia historia. Con gran pesar retiro mi candidatura como representante de Ucrania en el Festival de la Canción de Eurovisión. Desafortunadamente. Lo siento mucho", prosigue la artista, que ha querido agradecer a quienes la han apoyado en estos días. "A todos los que me apoyan y ayudan, que escuchan mi canción y su mensaje importante, no los chismes sobre mí. ¡Gracias!".

"Tenemos una historia contigo, y tenemos que decidir cuál será. ¡Unámonos! ¡Ahora es más importante que nunca!", finaliza el mensaje con el que la candidata, que hasta la fecha era una de las favoritas para alzarse con el micrófono de cristal, dice adiós a su periplo eurovisivo.

Polémica candidata

Lo cierto es que la controversia ha rodeado la candidatura de Alina desde antes de que defendiera su tema, Shadows of forgotten ancestors, sobre el escenario de la preselección ucraniana. Y es que nada más conocerse que sería una de las participantes del Vidbir 2022 comenzó a circular por las redes una fotografía de la artista con una sudadera con los colores de la bandera rusa.

La cantante sorteó esa crisis y logró convertirse en la representante de Ucrania en Eurovisión 2022, pero de nuevo la polémica volvió a ensombrecer su éxito, ya que se conoció que en 2015 había visitado Crimea, supuestamente, desde territorio ruso, algo que prohíben expresamente las leyes ucranianas.

Alina alegó que su viaje a Crimea se hizo desde Ucrania, por vía terrestre y cruzando por un punto de control fronterizo. Además, presentó un documento que vendría a confirmar su versión, pero en los últimos días se ha asegurado que ese papel podría ser una falsificación.

El Consejo de Supervisión de la televisión ucraniana tenía previsto reunirse este viernes para tomar una decisión con respecto a este asunto, pero finalmente ha sido la propia Alina Pash la que ha zanjado el tema renunciando a su candidatura, aunque está por ver si su viaje a Crimea no tiene consecuencias legales para ella en un momento de máxima tensión prebélica entre Ucrania y Rusia.

Conflicto

Maruv fue vetada en 2019 por su supuesta relación con Rusia.

El conflicto con Rusia y el auge del nacionalismo ultraconservador en Ucrania ha complicado la participación del país en Eurovisión en los últimos años. Sin ir más lejos, en 2019 Ucrania acabó retirándose del certamen europeo después de que su representante, Maruv, fuese vetada porque Kiev consideraba que no era apta para ser "embajadora cultural" del país dada su relación con Rusia.

La propia artista explicó que estaba dispuesta a aceptar cancelar sus conciertos programados en Rusia, donde era toda una estrella, pero no accedió a otras exigencias impuestas por la televisión ucraniana, las cuales no detalló. "No estoy lista para dirigirme [a la gente] con lemas, convirtiendo mi participación en el concurso en la promoción de nuestros políticos. Soy músico, no un murciélago en el escenario político", escribió entonces en su perfil de Facebook.

Tras la polémica, ninguno de los artistas participantes en la preselección aceptó reemplazar a Maruv, por lo que Ucrania se vio obligada a retirarse de Eurovisión 2019.

