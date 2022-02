Eurovisión mantiene la participación de Rusia a pesar de invadir y bombardear Ucrania

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) ha descartado de momento la expulsión de Rusia del Festival de Eurovisión después de que la Radiotelevisión Pública de Ucrania hiciera esta petición al organismo después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara atacar Ucrania.

Según publica la BBC, los organizadores del festival han explicado que la competición es "evento cultural no político" y que "actualmente estaban planeando" recibir a los participantes de Rusia y Ucrania en el evento que se celebrará en mayo en Turín.

No obstante, reconocen que están "monitoreando la situación de cerca". El Ministerio de Defensa de Ucrania ha confirmado que las tropas rusas ya han entrado en Kiev. "La última vez que nuestra capital experimentó algo así fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi", ha dicho el ministro de Exteriores, Dimitro Kuleba.

La Radiotelevisión Pública de Ucrania (UA:PBC) apeló este jueves a la UER para que expulse de su organismo a los medios rusos, incluidas la televisión pública Channel One y la Radio Broadcasting Company (VDTRK), así como que excluya a la televisión rusa de participar en el Festival de Eurovisión 2022 por haber violado las Reglas del organismo con respecto a los valores que promulga.

El llamamiento establece que desde el comienzo de la agresión de Rusia contra Ucrania en 2014 y hasta el día de hoy, las emisoras de la Federación Rusa -Channel One y VDTRK- han sido portavoces del Kremlin y una herramienta clave de propaganda política financiada por el estado ruso.

"Durante la política agresiva a largo plazo de la Federación Rusa, los recursos de estos medios de comunicación registraron la difusión sistemática de desinformación, la violación de las normas periodísticas y la difusión de discursos de odio, lo que es contrario a los valores de la UER", ha defendido la UA:PBC.

Como ya analizamos en BLUPER, el conflicto entre ambos países ha tenido su eco en Eurovisión durante los últimos años. Sin ir más lejos, este mismo año la cantante Alina Pash ha renunciado a representar a Ucrania en el certamen por la polémica por su viaje a Crimea, zona de conflicto entre ambos países. Por su parte, Rusia aún no ha elegido a su representante.

En las últimas horas, exrepresentantes rusos han acudido a las redes sociales para lanzar el mensaje de "no a la guerra". "Esta es la mañana en la que te arrepientes de haberte despertado. No sabes a dónde ir, a quién ayudar. Me siento en la esquina de la cama y lloro. Lloro porque no es mi elección. La agresión actual es contra mi voluntad, contra la voluntad de mi familia, creo que es contra la voluntad de nuestros pueblos", ha escrito en su Instagram la última representante rusa, Manizha.