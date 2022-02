‘Secret Story’: Orinan en un bote de espaguetis para no ser víctima de una broma

Este martes se emitió en Telecinco una nueva gala de Secret Story: Última hora, donde se ofrecen algunas pinceladas de lo que se verá en la gala del próximo jueves. Y ahí los espectadores pudieron ver cómo se están cruzando ciertas líneas nunca antes traspasadas en el tema de hacer bromas a sus semejantes.

Rafa, uno de los grandes protagonistas de la edición, orinó en un bote de espaguetis dentro del armario. No fue una gamberrada al uso: sencillamente no quería ser víctima de una de las bromas que se han preparado dentro de la casa, y que le habrían hecho mojarse.

Y es que en el cuarto de baño se había preparado de forma estratégica un vaso con agua, para que le cayese al primero en abrir la puerta de la estancia. Rafa (que para colmo fue uno de los inventores de semejante trastada) no quiso caer en la trampa una vez caída la noche, y prefirió hacer sus necesidades en el frasco de la pasta -que estaba vacío en ese momento- con tal de no ir al baño durante la noche. Luego tiró sus deposiciones por el fregadero.

A pesar de la estrategia para gastar la broma, la misma no estuvo muy bien ejecutada. Porque Adrián fue el primero en entrar al baño, ya al amanecer, pero no se mojó, ya que el vaso no le cayó encima. Más tarde Rafa le contó a sus compañeros su particular urinario nocturno, y generó expresiones de asco y sorpresa.

Por otro lado, Adrián fue uno de los protagonistas de la noche, ya que alguna que otra compañera siente algo por él. Cuando llegó la hora de dar apoyo a los nominados, los habitantes de La casa de los secretos tenían que posicionarse tras Laila, Virginia y Marta, y debían colocar un collar a aquel al que le presten menos apoyo.

Marta y Virgina tienen una conexión muy especial con Adrián, y así no fue sorpresa que le pusiese el collar a Laila. “Que cualquiera de las tres que se vaya a va a ser un palo, me llevo bien con las tres, pero especialmente con Marta y Virginia”, dijo. Entonces la presentadora Sandra Barneda le puso contra las cuerdas diciéndole que si tuviese que ponerle el collar a una de las dos que ha salvado, a cuál elegiría. “Con Marta creo que un poco más porque es la primera persona con la que congenié al llegar en la casa y si llegase el caso extremo de que se tuvieran que ir dos, preferiría que volviese Marta”, respondió Adrián. “Lo sabía, sinceramente. Lo entiendo perfectamente. Además, esto es un juego, no pasa nada. Sé que por eso no me quiere nada. Sé la amistad que hay entre nosotros y que por esto no me quiere menos”, aseguraba por su parte Virginia.

