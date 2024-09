Lola Casademunt, la firma que nació en una pequeña mercería de Barcelona: "El éxito es arremangarse y trabajar"

Nuestra invitada de hoy es una mujer luchadora, apasionada y muy tenaz que, tras estudiar diseño, se unió a la firma familiar fundada por su madre en 1981. Ganadora del Premio Mujer Empresaria CaixaBank en 2022, Maite Casademunt es en la actualidad una mujer de éxito, comprometida con las causas sociales, el mejor savoir faire y fiel defensora de la marca España, siendo la presidenta y directora creativa de la firma Lola Casademunt.

Una mujer dulce y con carácter que hoy nos revela su camino de espinas y muchas rosas, haciendo hincapié en la cultura del esfuerzo, el tesón, el amor incondicional por su trabajo y los valores que han hecho de ella, una mujer al servicio de la moda.

El legado de Lola Casademunt

Casademunt cuenta a Nuria cómo fueron sus inicios, en los que una pequeña mercería sirvió de germen para todo lo que conocemos en la actualidad."Mi madre se quedó viuda en 1981, con cuatro hijos a su cargo, y decidió comprar una pequeña mercería en Barcelona. Así comenzó todo", explica.

En esos tiempos, cuando las mujeres aún no tenían mucho reconocimiento en algunos sectores, su madre decidió dar un paso atrás en la empresa familiar de su difunto marido y apostar por este pequeño negocio.

Años después, Maite Casademunt comenzaría a formar parte de la empresa familiar, "a los 19 años me incorporé a la empresa familiar, y hasta el día de hoy no he parado", subraya Mayte. Para ella, la clave del éxito se resume en dos palabras: pasión y perseverancia. "Esas son las claves para sacar adelante cualquier proyecto", afirma.

El amor como motor

Todo comenzó con su figura materna, pero Mayte tiene un gran tesoro que también forma parte de su éxito. "Tener a mi familia conmigo es súper importante. Mi marido me dijo que lo que le enamoró de mí fue la pasión con la que hablaba de mi trabajo".

Tal es esta implicación que, en 2018, Maite le cuenta a Nuria que su marido, decidió dejarlo todo para dedicarse completamente al negocio familiar. "Desde nuestra primera feria en Madrid, donde me ayudaba a cargar todo, el amor ha sido el motor de este proyecto", confiesa.

Valores y causas sociales

La catalana mueve montañas por los suyos, pero también, por muchos otros, como es el caso de sus iniciativas dentro de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) de la firma Lola Casademunt. Su compromiso con las causas sociales es tal, que ha colaborado con la Fundación Contigo en la lucha contra el cáncer de mama.

"Creamos una sudadera con el lema 'Feeling Unstoppable', y el 100% de las ganancias se destinan a la investigación contra el cáncer", comenta Mayte con orgullo. Además, también entre sus acciones, está la cocreación con artistas de una camiseta para la Fundación Princesa de Girona. Un proyecto muy bonito bajo el lema 'la vida es hoy' con Generación Arte que se dedica a velar por el bienestar emocional de niños y jóvenes.

La guinda del pastel

Maite comenta con Nuria lo que simboliza un desfile para una firma como la suya, todo ello, en el marco de su reciente participación el pasado sábado en la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid, donde la firma vivió uno de sus momentos más emocionantes.

"Desfilar en una pasarela es pura adrenalina. Lo das todo", confiesa Mayte, ya que es la recompensa de un trabajo duro y de esfuerzo. Además, la firma ha vestido al equipo estadounidense American Magic para la Copa América, lo que para Mayte es un "sueño americano".

"Nunca pensé que vestiríamos al equipo estadounidense antes que al español, pero todo fluyó", cuenta. Añadiendo que, lo que más le sorprendió fue que "pusieron en valor el made in Barcelona".

Un camino de aprendizajes

A Maite Casademunt nadie le ha regalado nada, no solo lo cuenta ella misma, sino la historia de la firma que dirige. Junto a Nuria, recuerda los desafíos a los que se ha enfrentado, incluyendo una depresión postparto que estuvo a punto de retirarla de su pasión.

"Quise dejarlo todo, pero mi marido me dijo que luchara porque me encantaba mi trabajo. Se lo agradezco cada día", dice. "Es muy importante que, cuando caes, haya alguien que te dé la mano". Mayte también destaca la importancia de estar rodeada de gente que suma. "En la vida hay que dar sin esperar nada a cambio, porque el universo te lo devuelve", comenta.

La fórmula del éxito

Nuria anima a Maite Casademunt a explicar cuál es el secreto para obtener éxito, a lo que la diseñadora contesta con determinación: "El éxito es tocar los pies en la tierra, arremangarse y trabajar duro". Una mezcla que también se nutre de la pasión, ilusión, sueños y un arduo trabajo diario.

Sin duda, Maite Casademunt es la viva imagen de uno de sus lemas 'La vida es hoy”, ya que si ella no pensara así, la firma Lola Casademunt no ocuparía lugar en el imaginario colectivo del mundo de la moda española.

Una historia de superación y crecimiento empresarial digna de escuchar ¿Nos ponemos en marcha?