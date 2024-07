Irene Fernández (Minor Hotels): "Si tus empleados están contentos, tus clientes también lo estarán”

La primera temporada de ‘En Marcha con Nuria March’ llega a su fin con una invitada muy especial, se trata de Irene Fernández, una profesional de renombre dentro del mundo de la comunicación y las relaciones públicas en el sector hotelero de lujo. Habiendo comenzado su carrera profesional en The Walt Disney Company, desde 2014 hasta la actualidad, Irene se encuentra inmersa en la compañía Minor Hotels (antes NH Hotel Group), ofreciendo una mirada distinguida acerca de la singularidad del turismo experiencial dentro de la hotelería de lujo.

Experiencias únicas como 'modus vivendi'

Irene y Nuria comienzan su conversación con un pensamiento compartido, para ambas, las experiencias son aquello que perdura en la mente para toda la vida. "Los hoteles de lujo son impresionantes tanto por fuera como por dentro, aunque lo más importante son las experiencias", comenta Irene. Esta predilección por ofrecer momentos inolvidables se refleja en marcas como Antara, la cual Nuria conoce muy bien y cuenta una experiencia increíble en las Maldivas, destacando su belleza y la excelente gastronomía. Entre otros, Fernández hace hincapié en las iniciativas de Minor Hotels, como el "Picnic in the Park" en un hotel NH en Nueva York, donde se prepara y lleva un picnic al parque para los huéspedes. Además, nos devela uno de sus hoteles favoritos, el Antara en Phuket, un hotel tradicional tailandés, construido a lo largo de un lago.

Evolución gastro en hostelería

Ambas tienen un pasado común, el lanzamiento de la marca NH Collection en 2014, un hito tanto en la carrera de Nuria como de la vicepresidenta de comunicación del grupo hotelero. Nuria destaca el NH Collection Eurobuilding, describiéndolo como un lugar acogedor y familiar, a lo que Irene añade que han apostado fuertemente por la gastronomía española, abriendo un nuevo restaurante de Rafa Zafra, "Casa de Comidas", en el Eurobuilding, que también alberga el famoso DiverXo. "Siempre intentamos dar esa experiencia que te genera un buen recuerdo y te haga vivir la cultura", comenta Irene.

Sensibles, sostenibles y atentos

En un momento de la conversación, tanto Irene como Nuria destacan la importancia de la sostenibilidad en la gestión hotelera. Tanto es así, que se han implementado iniciativas como “UP FOR THE PLANET” en la que se incluye la colaboración con Too Good To Go para evitar el desperdicio de alimentos y el cuidado del impacto medioambiental que pueden tener los hoteles a lo que Fernández añade: "cuando hacemos reformas, tenemos en cuenta el impacto medioambiental que puede tener". Otra de estas iniciativas es "UP FOR People", la cual está destinada al cuidado de los empleados dentro de la cultura empresarial. "Si tus empleados están contentos, tus clientes estarán contentos", subraya Irene.

Pandemia y turismo

Durante la entrevista, Nuria pregunta a Irene cuál es el motivo del aumento significativo de precios en el turismo, a lo que ella lo justifica con que los precios se han disparado debido a factores como la inflación y el fenómeno de los "viajes de revancha", donde la gente busca experiencias memorables tras el confinamiento. "La pandemia y la inflación han hecho que suban los precios", explica Irene.

Tecnología en primera línea

Como en todos los sectores, la tecnología también juega un papel crucial en el mundo hotelero. Por ello, y con tal de estar a la vanguardia del cambio, Irene comenta cómo hacen uso de la inteligencia artificial para personalizar el servicio y ofrecer opciones como la creación de una web app para mejorar la experiencia del huésped. "El servicio es cada vez más personalizado y tienes que tener la tecnología lista para ello", comenta Irene.

No te puedes perder este último episodio de la primera temporada de En Marcha con Nuria March, en el que podrás ver y escuchar una visión profunda y reveladora de cómo funciona el sector hotelero de lujo y los entresijos dentro de las experiencias más premium.

¡Nos volveremos a poner en marcha en septiembre!