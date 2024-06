Patricia Conde, sobre la privacidad: "No quiero que mi hijo le dé a un botón en internet y vea todas sus fotos"

En este nuevo episodio de En Marcha con Nuria March nos acompaña una de las mujeres más aclamadas del entretenimiento español, la polifacética presentadora, humorista y actriz Patricia Conde.

El piloto rojo se enciende en una charla entre Nuria March y su querida amiga, para juntas, hacer un bonito recorrido por su vida, la cual está llena de aprendizajes, triunfos y muchas aventuras tras los focos.

Con un pasado marcado por la tradición militar y una figura que marcó un antes y un después en su desarrollo personal, su abuelo, el cual era un militar que supo combinar la disciplina con las artes. "Mi abuelo estudió bellas artes, me inspiró la mezcla tan grande de un militar con esa sensibilidad para escribir poesía, pintar cuadros e interpretar", subraya Patricia.

A pesar de que ella no siguió estos pasos y siempre se planteó como un plan B de vida, la presentadora confiesa a Nuria March que su hermana sí siguió ese camino, mientras que ella y su hermano se guiaron por esa parte artística tan característica de su familia.

"En mi casa siempre ha primado el sentido del humor ante todo", comenta Conde, la cual, a pesar de haber seguido una educación militar, que no fue sinónimo de estricta, la hizo saber enfrentarse a la vida con una disciplina repleta de sólidos valores de compromiso en su posterior carrera profesional.

Tácticas militares

Los orígenes de Patricia han sido la base para una buena cosecha de éxitos en su vida bajo la atenta mirada de los focos, ya que, según ella: "Para mí el set de rodaje es sagrado y tengo un profundo respeto hacia mi profesión", afirma.

Nuria March hace un apunte sobre su historia compartida con Patricia cuando la empresaria era Relaciones Públicas (PR) de Carolina Herrera, ya que lo que más llamó su atención fue la destacada educación y profesionalidad de la presentadora.

Ambas guardan una estrecha relación y puntos en común vitales como el hecho de ser madres de hijos únicos y lo que ello ha supuesto en su vida laboral. "Antes de los 30 he trabajado de lunes a domingo y pensaba, me queda muy poco para hacer esto, porque cuando tenga hijos, me voy a dedicar en cuerpo y alma a la familia", recuerda Patricia Conde.

Lo que no se sabe de Patricia Conde

Nuria March comenta con Patricia el hecho de que es una persona reservada en cuanto a su vida privada. "Me sale solo, no sé hacerlo de otra manera", admite. La presentadora, ahora curtida por su vasta experiencia en el candelero mediático, reconoce que, inicialmente, le costó asimilar las emociones derivadas de ser un personaje público.

"Era una cría muy pequeña y me afectaba cada cosa que leía y que no iba conmigo". A lo que añade que su privacidad y la de su hijo es su tesoro más preciado: "No quiero que mi hijo le dé a un botón en el futuro en internet y vea todas sus fotografías", dice.

Nuevos proyectos

Patricia comparte con Nuria uno de sus últimos proyectos como Invictus, el nuevo programa de entretenimiento, el cual se estrenó el pasado 17 de junio y en el que Conde es la presentadora.

"Invictus es un programa superdivertido y una gamberrada para mayores", dice entre risas Patricia. En Invictus, Patricia está al mando de un gran parque de atracciones que combina deportes y humor. A lo que Patricia añade que "cuando se enciende el piloto rojo de la cámara me siento muy a gusto, me olvido de mí y me entrego al completo a la causa".

A este vaivén de querer llevar al espectador a una montaña rusa de emociones, se añade la faceta de actriz de doblaje de Patricia, la cual ha puesto al servicio de la saga Gru 4: Mi Villano Favorito para encarnar con su voz al personaje de Lucy Wilde y comenta: "Es uno de los trabajos más divertidos que hay en el cine de animación".

Nuria y Patricia son dos mujeres con mucha comedia dentro y por ello, es inevitable no recordar los cinco años en los que Patricia presentó Sé lo que hicisteis, un programa que llevó a Conde a la fama. "En Sé lo que hicisteis tuve que improvisar muchísimo, llegué a desarrollar una técnica en la cual, conforme iba leyendo, actuaba", recuerda la presentadora.

El elixir de la juventud

Patricia Conde no es solo lo que se espera de ella, es una mujer intuitiva y con ganas de seguir cosechando éxitos. Esta vez en el campo de la salud, con el desarrollo de una línea de productos antienvejecimiento y una plataforma médica llamada Actiage. "No solo te pone más guapa desde dentro, interviene en la disfunción mitocondrial", explica Conde, haciendo hincapié en su compromiso con el bienestar y la salud.

Esta semana, embárcate en un viaje lleno de decisión, humor, disciplina y talento junto a Patricia Conde en En Marcha con Nuria March. Una mujer que además de albergar grandeza en su interior, descubre su 'yo' más íntimo.

