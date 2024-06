El diseñador de interiores Manuel Espejo se confiesa con Nuria March: "Me divertiría muchísimo hacerle la casa a Carmen Lomana"

Esta semana, contamos con un invitado muy destacado dentro del sector del interiorismo y la decoración, el diseñador de interiores Manuel Espejo, quien nos sumerge en su universo lleno de inspiración, estética y funcionalidad. El interiorista, el cual creó en 2007 Manuel Espejo Estudio, se ha convertido en un referente del diseño de interior contemporáneo. Con un estilo caracterizado por la creación de espacios modernos y pragmáticos que transmiten armonía y bienestar, Espejo consigue dar vida a todo tipo de proyectos en base a la personalidad de sus clientes y siempre con un toque distintivo. El galardonado interiorista también presenta su propio programa de interiorismo en Canal de Casa, y al igual que sus diseños dicen mucho de la persona que habitará esas estancias, siempre deja su huella y alma en todos y cada uno de sus proyectos.

Nuria March y Manuel Espejo comienzan su conversación con una duda muy común en el mundo del interiorismo y no es otra que el primer paso para decorar. Espejo comparte con la empresaria su pasión y predilección por diseñar cocinas, especialmente cuando se unen con el salón, creando espacios integrados y que puedan ser vividos. "Cada espacio es un mundo, pero mi estancia favorita es la cocina, es el lugar donde más estamos", comenta. Para el interiorista, la cocina debe ser una zona que a primera vista no parezca una cocina. Asimismo, destaca la importancia de no comenzar un proyecto sin tener todo perfectamente planificado, subrayando que la preparación es clave para el éxito ya que, su dilatada trayectoria, le ha otorgado la sabiduría para poder afirmarlo.

Moda, cultura y decoración van unidas

A pesar de que la moda va a un ritmo vertiginoso en comparación con la decoración, Manuel y Nuria reflexionan en este episodio sobre cómo ambos sectores confluyen para ser un tándem perfecto y de qué manera el interiorista integra la cultura y la moda en su trabajo. "Todo el mundo dice que mi estilo es muy americano y puede ser porque una de mis mayores inspiraciones es el cine clásico americano", afirma. En cuanto a moda, tejidos y estampados, Espejo se decanta por la pata de gallo, un elemento que considera bastante sofisticado y el cual es sello distintivo siempre que tiene la oportunidad en sus proyectos. "Me encanta diseñarlo todo yo", asegura, dejando claro su incursión personal ya que “todos los proyectos son como pequeños hijos” según Espejo.

Visión espacial con futuro

Todo profesional del interiorismo tiene su libro de estilo, por ello, tanto Manuel como Nuria abordan la importancia de la iluminación en los hogares. "La iluminación es de las partes más importantes en un proyecto", apunta Espejo. Además, Manuel hace honor a su apellido con su amor por los espejos, describiéndolos como elementos atemporales que reflejan la esencia de la casa. "El espejo no es ni moderno ni clásico, va a reflejar lo que ve", comenta.

La IA y el diseño de interiores

La Inteligencia Artificial es una herramienta que ha cambiado el mundo y transformado el trabajo de muchos sectores, uno de ellos, el interiorismo y la decoración y, aunque Manuel Espejo admite que es un avance en este campo, prefiere el papel y lápiz, disfrutando de hacer renders a mano. "Como más me inspiro es cogiendo un plano y empezando a dibujar todo", enfatiza. Un método “a la antigua usanza” que es parte esencial de su proceso creativo, donde encuentra la mayor inspiración y se alberga la magia. Además, entre confesiones, Manuel adjunta: "me divertiría muchísimo hacerle la casa a Carmen Lomana". Con un nuevo estudio situado en el barrio de las Letras, que se inaugurará este año, Manuel continúa elevando y transformando la experiencia del diseño en la capital.

Este episodio ofrece una visión única de la magia, el trabajo y las reflexiones de Manuel Espejo, el cual invita a descubrir los desafíos y curiosidades del mundo del diseño de interiores actual ¡No te lo puedes perder!