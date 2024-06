Los empresarios de moda que no tienen rival: así son Bruno y Álex, los creadores de Nude Project

Bruno Casanovas y Álex Benlloch son los fundadores de Nude Project y están de estreno con su última colección con Playboy. Un sueño hecho realidad que viven con entusiasmo y no es la primera vez que lo hacen posible: "Hicimos una primera colección con Playboy y fue la más exitosa que hemos tenido". Bruno comparte que es una de esas marcas de lifestyle que representa los valores como ellos tratan de hacer con Nude Project, haciendo de esta experiencia ‘un mundo’.

"Fue una marca que rompió barreras y peleó contra el racismo, rompió con el tabú del sexo, y era un universo, no era solo un producto", confiesan sobre Playboy. Es por eso (aunque ellos desde Europa) que se sienten orgullosos de haber podido colaborar con Playboy e interpretarlo a una sociedad actual, con los valores de Nude. Ambos declaran que "usar su logo en una colección es muy gratificante".

Shooting de la campaña de Nude Project con Playboy. Cedida

En pleno lanzamiento de la colección, aprovechamos para preguntar por cómo se viven esos momentos antes de lanzar una colección. Bruno asegura que es inseguridad constante: "Todos queremos que nos quieran. Cuando tú dependes del vivir, y otras 120 personas vivan de ese arte, la inseguridad llega a ser extrema". De ahí que reciben una motivación extra que les mantiene alerta y sostienen la teoría de que esos momentos les mantiene humildes.

¿Lo que soñabais era similar a lo que sois a día de hoy? Nunca podríamos haber soñado tan grande. Tener tiendas físicas, gente que se alinea con tu propósito o la unión que hay, no estaba en nuestra imaginación hace unos años. "Imagínate que vivimos de esto" o "Buah, sería una locura" son mensajes que Bruno le decía a Álex soñando con algo más pequeño.

La relación entre Álex y Bruno es muy intensa, reconocen. Se conocieron por redes sociales, una ‘relación Generación Z’. Allá por 2018, Álex estaba en Burgos y Bruno viviendo en Bali. Entre ellos, había química y daba igual lo que les diferenciara porque conectaron a la primera. Ambos tenían una visión similar.

"Teníamos 18 años, y es difícil conectar de esa manera porque se piensa más en otras cosas como salir de fiesta. Pero sí teníamos claro que estábamos dispuestos a sacrificar eventos por cumplir con nuestro propósito. Al principio, empezó todo como algo más desenfadado y según vimos un sabor de que había algo, espabilamos y pusimos la ‘marcha premium’", relatan los empresarios de moda.

Tienda de Nude Project en Ibiza. Cedida

Hoy pueden decir que en Italia abrieron hace 8 meses y en Lisboa hace 5 meses. "Son de las tiendas que mejor nos van y que tenemos bien ubicadas", confiesan. Esto no exime del respeto, incluso sufrimiento, que les ha llevado hasta que lo han hecho realidad. Incluso, han abierto una tienda en Ibiza reconociendo que no podía faltar un hotspot donde las culturas se elevan en la temporada estival.

Hablando de la experiencia Nude, lanzaron un pódcast (+ 600k suscriptores) que muchos jóvenes ven en YouTube y Spotify, donde han llevado a muchísimos personajes importantes del panorama nacional e internacional: "La intención era dar visibilidad a la parte de cómo trabajamos, las oficinas, etc." Tanto Álex como Bruno sabían que esa transparencia la gente la demandaba y de este modo, los seguidores podrían seguir ‘el viaje de Nude’.

Cuando preguntamos por el truco del éxito de Nude Project, Bruno confiesa que todo está en la normalidad: "Ni Álex ni yo éramos extremadamente destacables, siempre con mediocridad pero estando en paz". Y es gracias a Nude donde pudieron probar las disciplinas que ellos querían y que, gracias a ello, han podido conectar con tanta gente. "Si este chaval tan normal, ha conseguido algo tan poco normal, ¿por qué yo no puedo hacerlo?", es una frase que comparte Brunno para inspirar a todo empresario en potencia.

En tiempos de streetwear encontramos otras marcas que demandan la mayoría de los jóvenes en España como Scuffers o Emestudios. "Gente que te rete en tu misma disciplina, nos aprieta para espabilar y no dar por hecho nuestros éxitos", reflexiona Bruno. Esta es otra de las fuentes del éxito de Nude que confiesa poder seguir escalando gracias a estas marcas y que sin ellas no serían la mitad de lo que son ahora.

“O tienes una marca por delante a la que puedes seguir o te están siguiendo, y cuando te siguen hay que apretar el acelerador para que no te pasen” Bruno Casanovas, fundador de Nude Project

Aseguran que no son comparables con otras marcas de streetwear por ese ADN que es imposible de replicar porque solo les define a ellos. "Nude Project es entrar en una película que te puede gustar o no. Lo que no queremos es indiferencia. Preferimos ser odiados o amados", declaran a Magas.

Algunos celebrities que han vestido Nude Project como Rauw Alejandro, Madonna y Aitana. Javier Chaves

Y es cuando preguntamos si se imaginan que Nude acabara cuando agachan la cabeza y les cuesta contestar. "La marca de nuestros corazones no contempla una vida diferente a la que hay con Nude Project". A pesar de haberse puesto en la tesitura, no profundizan demasiado en ello para no rodearse de esa aura.

Chaqueta en conmemoración a Duki para su concierto en el Santiago Bernabéu. Cedida

En última instancia, mandan un mensaje alentador para los sueños de todos: "Ojalá sirva nuestra trayectoria, como una inspiración para que podáis perseguir vuestra pasión, y disfrutad en el camino". Entre risas, dejan un espacio para beberse una desnuda, la cerveza corporativa de la marca.