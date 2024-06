Marta Robles revela a Nuria March la clave para hacer una buena entrevista: "Escuchar es lo más sexy que hay"

Una charla con Marta Robles siempre da para mucho. De ahí que su paso por el pódcast En marcha con Nuria March tenga un nuevo episodio donde la periodista y escritora revela alguna de las mejores anécdotas de su carrera y también nos da una lección sobre cómo entender el buen periodismo con rigor y "empatía".

Cuenta con una extensa bibliografía a sus espaldas y ante la pregunta de la Nuria de si podría elegir un libro favorito, ella confiesa que le sería difícil porque todos le han aportado felicidad... y galardones. "Luisa y los espejos, que obtuvo el premio Fernando Lara, para mí fue un libro muy extraordinario, porque me consolidó como escritora. Me dio ese espaldarazo para la ficción, que para mí era muy importante", empieza recordando.

"Luego la saga del detective Robles, A menos de cinco centímetros, La mala suerte y La chica a la que no supiste amar, también para mí son muy excepcionales porque también son muy premiados", prosigue.

En cuanto a su último título, Lo que la primavera hace con los cerezos, confiesa que le encanta y lo describe como "un libro que relaciona el amor, el desamor y la pasión con la creación. Y lo hace a través de las historias de amor y desamor de los grandes creadores de todos los tiempos: pintores, actores, escritores, poetas... Te encuentras unas historias verdaderamente apasionantes".

Marta Robles también lleva un sinfín de entrevistas a sus espaldas con personalidades de todos los ámbitos. "¿Cuál es la entrevista que más te ha impactado? ¿Quién es el personaje que más te ha llenado? Cuéntanos alguna anécdota", le pregunta curiosa Nuria March.

"Cuando era muy joven tuve un programa que se llamaba Verano en El Escorial, y todas las entrevistas que hice ahí fueron fascinantes. Tengo una anécdota muy graciosa con Octavio Paz, el poeta. Yo estaba como loca por entrevistarle, pero mi set estaba en un sitio al aire libre en el que hacía muchísimo sol y él decía que ahí no se iba a sentar. Yo le dije: '¡Cuánto lo siento, porque me hubiera encantado ver esos ojos tan azules que nunca había visto otros tan azules más de cerca'. Y entonces él respondió: '¿Dónde hay que sentarse?'. Para que veas lo que es la vanidad", relata.

Robles también cuenta que el filósofo José Luis López Aranguren la llamaba "mi Bacall" porque decía que era igualita a la actriz Lauren Bacall y narra un encontronazo que vivió con Camilo José Cela durante una entrevista. En un momento dado él, con cierta altivez, le espetó que hiciera preguntas más interesantes y ella no dudó en sacar a colación su época como censor durante la dictadura de Franco. Eso provocó que el escritor se levantara de la silla durante una pausa y diera por finalizada la charla. Sin amedrentarse, cuando volvió la emisión, Marta contó exactamente lo que había pasado.

"¿Qué es lo que no debe hacer un periodista o una presentadora nunca en una entrevista?", quiere saber Nuria. "Son cosas distintas. Ser presentador no es lo mismo que ser periodista. Creo que tienen una responsabilidad diferente", contesta.

"En el caso de la responsabilidad periodística, tú tienes que ser absolutamente riguroso y lo más ecuánime que te sea posible, que no vas a serlo del todo, porque obviamente la realidad de las cosas y de la vida siempre se mira desde el punto de vista propio. Pero creo que es imprescindible que trates de liberarte de fobias y de filias, que ni seas demasiado entregado al personaje, ni todo lo contrario, ni a la causa, ni todo lo contrario. Tienes que ser riguroso y es imprescindible contrastar la información", asegura.

Marta aprovecha para rememorar una gran frase de todo un maestro: "Hay una cosa que siempre dice Iñaki Gabilondo, que me parece verdaderamente excepcional. Dice: 'En las redes pasa con la información lo mismo que con el agua en las inundaciones, que hay mucha pero poca potable'. ¿Qué es lo que pasa? Que tú te encuentras con mucha información y, al final, la mayor parte de esa información no tiene ningún valor. Eso tiene mucho que ver con que ahora el periodismo está muy denostado y al final todos pensamos que no tenemos que pagar por el periodismo, que todo tiene que ser gratis".

"Yo no me creo todo lo que leo, comparo y tengo mi propia opinión", interviene Nuria March. Robles remata la cuestión poniendo en valor lo importante de prestar atención a la persona con quien hablas, a quien entrevistas, con esta frase: "Escuchar es lo más sexy que hay. Escuchar hace que el otro se sienta importante, único. Los grandes conquistadores de la historia saben escuchar".