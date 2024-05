De modelo a modelo, Nieves Álvarez a Nuria March: “Ahora las mujeres estamos de moda a partir de los 40 y 50”

En esta esperada segunda parte de su conversación en el pódcast En Marcha con Nuria March, Nieves Álvarez y Nuria March regresan a sus recuerdos y experiencias en la industria de la moda.

La química y la complicidad entre ambas se despliega de nuevo, mientras abordan nuevas anécdotas y reflexiones sobre su carrera y vida personal.

Después de la notable transición profesional que han realizado tanto Nieves Álvarez como Nuria March a lo largo de los años, en esta entrega comparten más detalles sobre su evolución, haciendo hincapié en los retos a los que se han enfrentado y en todo aquello conseguido.

Álvarez añade profundidad a la conversación al relatar cómo fue trabajar juntas en múltiples sesiones fotográficas. "Al final te das cuenta de que el mundo de la moda te abre muchas aristas", comenta, subrayando la diversidad de experiencias que han vivido y cómo su trabajo puede diversificarse.

Ambas recuerdan momentos únicos, como aquella vez en la que viajaron a Baqueira para una sesión fotográfica y se encontraron sin nieve, obligándolas a ser creativas para cumplir con su trabajo. "Siempre ha existido la magia de la fotografía", comenta Nieves entre risas.

La búsqueda del equilibrio

La charla también ofrece una mirada más cercana sobre la vida de Nieves Álvarez. La modelo desvela detalles de su apretada agenda y los desafíos que supone equilibrar sus compromisos profesionales con su vida familiar.

"Mis amigos de verdad saben que mi vida es así", explica, señalando la comprensión y el apoyo que encuentra en su círculo íntimo.

Con franqueza, añade: "Yo siempre he tenido muy claro que en la vida no he tenido que sacrificar nada, pero alcanzar tus sueños y el éxito significa que a veces tienes que renunciar y tener una vida como la que implica mi trabajo".

La conversación se torna aún más reveladora cuando la modelo y empresaria habla de cómo gestiona su tiempo: "Aprendes a sacar el máximo provecho de tu tiempo. Dentro de ese caos busco mi organización mental". Estas estrategias le han permitido mantener el equilibrio en su ajetreada vida.

Anécdotas de una vida compartida

Nieves y Nuria, además de haber sido compañeras, son grandes amigas y en esta segunda parte de la conversación comparten momentos como sus conocidas cenas temáticas, una tradición con la que se sumergen en la cultura y gastronomía de diferentes países, vistiéndose según el lugar elegido.

También hay tiempo para la reflexión. Nieves saca a relucir el papel de las mujeres maduras en la industria: "Las mujeres estamos de moda a partir de los 40 y 50 años", una realidad que resalta la evolución del mercado publicitario dirigido a la mujer adulta.

En este contexto, Álvarez añade: "La comunicación profesional que se hace a través de una agencia de comunicación es esencial", subrayando la importancia de una estrategia comunicativa eficaz.

Este segundo episodio de En Marcha con Nuria March, no solo ofrece más detalles sobre la vida y carrera de estas dos figuras influyentes, sino que también subraya la duradera amistad y complicidad que las une.

Una conversación llena de nuevos recuerdos, risas y momentos reveladores que amplían la comprensión del público sobre su mundo compartido.