Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', con Nuria March: “El orden está a nuestro servicio, no yo al servicio del orden"

Begoña Pérez comenzó su andadura en el nicho del orden para el hogar, acudiendo a las casas a ordenar los armarios de otras personas. Ahora es invitada por programas de televisión y cuenta en su trayectoria con un primer libro publicado titulado Limpieza, orden y felicidad.

A pesar de no considerarse una superwoman ni pluscuamperfecta, 'La Ordenatriz' es una mujer que ha conseguido llevar a lo más alto su forma de ver la vida y que, para muchos, es todo un referente. Uno de sus primeros consejos siempre es deshacerse de lo innecesario.

Pero, ¿cuántas veces habremos podido escuchar este gran consejo y cuántas de ellas hemos hecho caso omiso? Es por ello que uno de los temas en los que se centra esta conversación es la importancia de deshacerse de lo que no se usa habitualmente. 'La Ordenatriz' subraya que mantener únicamente lo esencial no solo facilita la limpieza, sino que también, aporta claridad mental. "Todo el mundo cree que las organizadoras vamos a vaciar armarios o a quitar cosas, pero no es así", explica Begoña.

Los hombres, ¿son más ordenados?

Este episodio explora diferencias de orden entre géneros, ya que, según Begoña, ellos tienden a ser más ordenados porque se enfocan en una tarea a la vez y poseen menos cosas que las mujeres, quienes, debido a su capacidad multitarea, pueden generar más desorden. "Los hombres tienen muchas menos cosas que las mujeres y por eso, lo tienen todo más ordenado", señala Begoña.

¿Mantener el orden es un tema cultural?

Nuria y Begoña también abordan algunas diferencias culturales en el orden y la limpieza entre continentes como Europa y Estados Unidos. La invitada de En marcha con Nuria March comenta que los europeos tienden a ser más ordenados debido a tener una menor cultura de consumismo, lo que se traduce en menos desorden en los hogares. "Una cosa es orden y otra limpieza; los españoles somos los mejores en limpieza, y en orden los europeos somos más organizados que en Estados Unidos, por ejemplo", comenta.

Otro tema relevante es la relación entre el orden exterior y el orden interior. Begoña y Nuria coinciden en que mantener un entorno que esté ordenado se traduce en su mayoría en una mente más organizada y tranquila. Pérez también explica un hábito erróneo que todos hemos podido cometer: guardar ropa de tallas diferentes a las actuales "por si acaso". En este sentido, aconseja optar por un enfoque más realista y saludable hacia el vestuario, evitando acumular prendas que no se utilizan.

Orden y compromiso en redes sociales

En este nuevo episodio del pódcast, 'La Ordenatriz' revela cómo gestiona a su gran audiencia de Instagram, ya que según cuenta "es una persona tremendamente comprometida con ellos", dedicando entre dos y tres horas diarias solo a responder cada pregunta que le realizan. Además, cuenta en primicia que está entregando su segundo libro, el cual saldrá a la venta en septiembre.

Pérez reconoce que gran parte de su éxito se debe al apoyo incondicional de su marido, destacando cómo el trabajo en equipo es clave en su carrera. "Siempre tengo la filosofía de que el orden está a nuestro servicio, no yo al servicio del orden", afirma, acercándonos a una de sus fórmulas mágicas hacia el éxito.

Begoña, 'La Ordenatriz', una gurú en toda regla

Escuchar a Begoña hablar en su visita a En Marcha con Nuria March es hipnotizante, ya que, todos sus tips son útiles y accesibles, hecho que hace entendible el éxito que acumula. Con su ayuda, ha conseguido crear una gran comunidad.

Media hora de entrevista en la que se vislumbra una visión muy amplia y práctica de cómo unos pequeños ajustes cotidianos pueden cambiar nuestra vida. Begoña Pérez, 'La Ordenatriz', es una gurú que pone al servicio de los demás consejos prácticos, lo que la convierte en una guía para todos aquellos que buscan un estilo de vida centrado en el orden y la felicidad que proporciona en consecuencia.