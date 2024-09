Carrefour hunde a la mitad el precio de este accesorio para el coche: la promoción termina el 24 de septiembre

En el mundo del motor, una de las mayores inquietudes de la mayoría de los conductores es tener siempre el coche como el primer día. Si eres propietario de uno, seguro que eres conocedor de los quebraderos de cabeza que implica mantenerlo impoluto.

Además de ser una labor imprescindible para el bienestar y la comodidad al volante, también resulta primordial para la seguridad vial en la carretera. Por ello, elegir los accesorios y artículos de limpieza adecuados es clave para lograr tenerlo siempre impecable, y Carrefour, reconocido por su calidad a precios asequibles, ofrece un producto que promete ser el número uno para todos los conductores.

La cadena de origen alemán ha arrasado en toda España con su sección de motor. Más allá de sus artículos para la limpieza de todas las zonas y superficies del coche, Carrefour también ofrece accesorios para el cuidado de los vehículos con una inmejorable relación calidad precio. Precisamente, esta semana la superficie ha debutado con este cubrevolante para el volante que promete dejar a todos con la boca abierta.

Parasol volante aluminizado. Carrefour. null

En concreto se trata de un parasol para la parte delantera del coche que la cadena vende por un precio ridículo. La verdad es que es un accesorio realmente útil, ya sea para prevenir la zona de futuros daños, así como para proteger de las altas temperaturas, o incluso para dar un aspecto renovado a tu coche.

Con un diseño metalizado y protegido con una capa de burbujas, este accesorio se comercializa bajo la marca Contrejour. Además, tal y como apuntan desde la web, colocarlo en el coche es muy sencillo, pues ni si quiera cuenta con botones ni cremalleras: solo hay que desplegarlo y colocarlo en los márgenes del volante.

Pero eso no es lo mejor de todo, tal y como viene siendo habitual en la cadena de origen francés, podemos encontrar este cubrevolante por solo 3,39 euros.

Eso sí, si estás pensando en hacerte con esta ganga debes saber que todo apunta a que se puede agotar en cuestión de horas, y es que Carrefour ofrece la segunda unidad con un descuento del 50 %. Dicha promoción estará disponible hasta el 24 de septiembre o hasta agotar existencias.

Otras gangas

No obstante, este no es el único producto que ha desatado la locura entre los consumidores de la cadena. También Carrefour tiene un artículo para limpiar el exterior del coche que seguro que no deja a nadie indiferente.

Se trata en concreto de una manguera a presión que te permite incidir sobre la suciedad persistente de la carrocería y limpiar los bajos y los pasos de rueda, unas zonas que no son accesibles para una limpieza común.

La cadena de origen francés vende este imprescindible por un coste difícil de igualar. Esta varita de lavado a presión puede ser nuestra por solo 21,95 euros, frente a los 44,95 euros que costaba originalmente, lo que lo convierte en una opción extremadamente accesible para todos los bolsillos.

Si estás pensando en hacerte con este limpiador a presión, te recomendamos que estés atento, y es que tan solo está disponible vía online. En este caso, Carrefour recuerda a través de la página web que si lo compras ahora mismo te llegará en menos de una semana. Además, el envío es totalmente gratuito.