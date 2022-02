‘Colchián’: ‘Secret Story’ sorprende con la confirmación de una carpeta entre Colchero y Adrián

Este miércoles el público expulsaba de Secret Story a Alberto, concursante que había empezado una relación con su compañera Elena. Sin embargo, puede que en la casa se esté fraguando un nuevo idilio que pocos se veían venir, y que tendría de protagonista a Adrián y a David Colchero.

Desde hace tiempo los espectadores apuntaban en las redes sociales que ambos habitantes de Guadalix pasaban mucho tiempo juntos, dormían en camas aledañas y se expresaban muchas muestras de cariño.

En la primera semana de convivencia ambos ya hablaron de relaciones sexuales y relaciones. Adrián aseguró entonces haber mantenido encuentros sexuales, si bien nunca se habría enamorado. Por su parte, Colchero, que en su vídeo de presentación se identificó como un hombre bisexual, dijo que en general las chicas le atraen más, pero que no negaría una relación con un chico que le parezca guapo.

Así, ambos han terminado formando una carpeta bautizada como ‘Colchián’, una mezcla de los nombres de Colchero y Adrián, y quién sabe si terminará consolidándose. Tal como han compartido las redes sociales de Secret Story, Adrián ha explicado que “Si tuviese que tener sexo con alguien obviamente sería con David”. El joven dejaba sorprendido a sus compañeros, y luego explicaba sus razones. “Por el rollete cachondo que tiene, le veo muy morboso, pero me daría miedo, porque sería la primera y vamos…”, añadía, sin cerrar la puerta por completo.

¿Alguien ha dicho COLCHIÁN?

🔁 Estaban más rojos que un tomate

❤️ ¡Qué solo son amigos!

#Secret10F https://t.co/mABaQl0peW pic.twitter.com/xuYvu0uzZJ — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) February 10, 2022

Las palabras de Adrián al hablar de su “primera vez” ha hecho, por otro lado, que muchos espectadores crean que el joven ha entrado en Secret Story sin haber mantenido encuentros previos y que su secreto sea que es virgen. Sin embargo, sí que mencionó haber tenido relaciones en aquellas primeras charlas con Colchero.

La presencia de Nagore Robles

Nagore Robles entró en la gala de este miércoles en la gala y los seguidores del formato aplauden su papel en el reality. En sus primeras horas Nagore ya ha recordado su anterior experiencia en un reality, Gran Hermano, del que fue la primera expulsada. De aquella aventura no guarda grandes amigos.

“No se puede estar todo el tiempo desconfiando... A veces me he relajado y me la han metido doblada”, le dijo a Álvaro. En la actualidad no mantiene una amistad con ningún compañero de edición, aunque durante un tiempo vivió con Tatiana y Arturo.

