‘Sálvame’ consigue hablar con la cantante Isabel Pantoja tras 9 meses de silencio

Isabel Pantoja es un personaje de gran protagonismo en Telecinco, incluso cuando no está concediendo entrevistas, dando conciertos ni trabajando en programas de la cadena. Y este jueves la tonadillera andaluza ha roto su silencio en Sálvame, que ha emitido una llamada de ocho minutos en la que cuenta que se encuentra bien en este momento de su vida, a pesar de que se ha quedado marcada por la muerte de su madre. Pantoja no hablaba con los medios de comunicación desde hacía 9 meses, cuando se presentó el concurso Idol Kids en el que ejerció de jueza con Edurne y Carlos Jean.

Aunque en estos momentos no tiene relación con su hijo Kiko Rivera, Isabel ha querido dejar claro que no es “rencorosa, ni envidiosa ni nada que termine en ‘osa'”, y que está recibiendo ayuda de profesionales. Además, confesó que cree en el karma. “Sí hay veces que se ve y otras que no, o llega más tarde de lo que una quisiera, a lo mejor”.

En Sálvame se ha hablado muchas veces de que Isabel no saldría de la finca Cantora, y que viviría allí encerrada, algo que aprovechó para negar. “¿Quién te ha dicho que yo estoy encerrada? No vivo encerrada?”.

El pasado mes de septiembre moría doña Ana Martín Villegas, su madre, y eso ha dejado una fuerte marca en la tonadillera. “Con lo de mi madre no lo estoy pasando bien”, se le ha escuchado decir, aunque sale adelante con “profesionales que me ayudan, los fans me ayudan, tengo cosas buenas en mi vida…”.

La llamada de Kiko Rivera

Sálvame también logró este 10 de febrero hablar con Kiko Rivera, en este caso, en una llamada en directo, y pidió públicamente perdón a su hermana por haber dicho de ella en una entrevista que no la considera su hermana y que una vez le pegó cuando se intentó cortar las venas.

El DJ cumplía 38 años tan solo un día antes y no recibió felicitaciones ni de su madre ni de su hermana, tan solo de su prima Anabel. “Lo entiendo, pero uno no es de piedra, tiene sentimientos y en determinados momentos de tu vida te acuerdas de los tuyos, al final son los tuyos por muy mal que te lleves”, reflexionó.

Aseguró haber intentado ponerse en contacto con su hermana para arreglarlo todo porque “mi cabeza necesita estar tranquila en ese sentido”, pero la influencer no le respondió. “Tío, yo también tengo sentimientos, llevo año y medio bastante jodidos en el que mi cabeza no está del todo bien, se está recuperando, es un palo bastante gordo”, se justificó.

