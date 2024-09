Este es el segundo expulsado de 'MasterChef Celebrity 9': "No he aprendido nada"

Como cada semana, un nuevo concursante ha colgado su delantal en las cocinas de MasterChef Celebrity 9. Tras la expulsión de la semana pasada de José Lamuño, este lunes 16 de septiembre el programa de Televisión Española ha despedido a otro de sus aspirantes.

En esta ocasión, fueron ocho los participantes de la prueba de eliminación: Pelayo, Marina, Hiba, Topacio, Juan Luis, María León, Francis y Cristina Cifuentes. Con la presencia en plató del chef Luke Jang (1 sol Repsol) y Gonzalo, finalista de MasterChef 12, estos tuvieron que enfrentarse a los sabores más exóticos de la mano del Swicy, una de las tendencias gastronómicas de moda.

La prueba, que consistía en buscar combinaciones de sabores únicas y explorar nuevas experiencias sensoriales y gustativas, se saldó con María León como ganadora. Por su parte, también dejó en la cuerda floja a tres concursantes: Francis Lorenzo, Marina Rivers y Juan Luis Cano, que fueron los peores de la prueba.

Hoy despedimos a Juan Luis de las cocinas de #MCCelebrity. ¡Gracias por unirte a esta gran aventura!

Finalmente, el jurado deliberó el segundo expulsado del talent show. La decisión de los jueces estaba clara: "Tus alitas de pollo estaban picantes, solo eso, por dentro estaban hechas al límite, pero hemos echado de menos el dulce... Muy flojo", anunciaban antes de lanzar la mala noticia: "El concursante que no continúa en las cocinas de MasterChef es... Juan Luis".

"Me lo he pasado muy bien, he conocido gente y me he reído... la risa en los seres humanos es fundamental", se despedía Juan Luis, que bromeaba con que "no he aprendido nada en MasterChef".

