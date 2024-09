Inés Hernand, ahora en 'MasterChef Celebrity': "Iría a 'Superviventes' sólo para enrollarme con Sofía Suescun"

Inés Hernand es toda una experta en dar juego y de dar titulares. Así lo demuestra en esta entrevista, realizada en el marco del FesTVal de Vitoria, donde TVE presentó la novena edición de MasterChef Celebrity.

La comunicadora regresa a la cadena pública tras su paso por No sé de qué me hablas, el programa que presentó con Mercedes Milá, y tras su sonada polémica por llamar "icono" a Pedro Sánchez en la alfombra de los Goya 2024.

Precisamente, Hernand ya ha generado la primera polémica al propagar a los cuatro vientos su amistad con Cristina Cifuentes. "Es una persona tremendamente generosa, muy maternal, muy cuidadora, tiene mucha empatía", decía de la exdirigente del PP.

Preguntada por la guerra del access, la presentadora no titubea al responder que es del "team Broncano" y decir que Pablo Motos le "dejó de caer bien desde hace años" porque, en su opinión, "lleva adoctrinando no sé cuánto tiempo".

¿Aceptaste la propuesta de MasterChef por dinero?

No, yo porque España viese una cara más amable de la que tiene preconcebida.

¿Y lo has conseguido?

Es que soy una cara amable. Soy un bebé gigante.

Ahora en serio. ¿Te lo pensaste mucho?

A mí me hizo mucha ilusión que me llamaran. Es un concurso en el que te tienes que apoyar sobre el autoconocimiento. Es decir, si eres una persona que te haces un escáner y dices: '¿Soy capaz de aguantar jornadas largas de rodaje, presión, una disciplina a la que no me he dedicado nunca, con una cámara aquí, exponiéndote a ciertas cosas?'. Cuando la respuesta a esta pregunta es un sí, puedes hacer ese concurso. Si es no, y tienes otro tipo de motivaciones, puedes atascarte porque es un programa que es exigente. Pero también muy bonito.

¿El programa ha forzado algunas situaciones? ¿Os han apagado alguna vez el horno?

No. Para nada. Al contrario. En el caso de que te atasques mucho, los chefs te ayudan.

¿Entonces no has tenido la sensación de que se busque el show?

Es que tiene que haber show. No hay ningún problema. Ya entras sabiendo que es un programa de entretenimiento y de cocina. Quien quiera pensar que sólo es un programa de cocina no es verdad. Hay 12 ediciones anónimas y otras 8 de celebrities anteriores como para que sepas a lo que vas.

Inés Hernand, en acción en las cocinas de 'MasterChef Celebrity 9'. RTVE null

¿Ha habido malos rollos?

Al ser un grupo heterogéneo, lo que surgen son amistades más inesperadas. Ha surgido afinidad con personas insospechadas.

¿Cómo quién?

Cifuentes. Es una persona tremendamente generosa, muy maternal, muy cuidadora, tiene mucha empatía. Tiene una personalidad muy cautivadora y además es una tía que es crítica. De Pitingo igual. De él, solamente tenía una narrativa que se habían inventado de una fake news. Es el mejor, y como buen gitano no defiende cosas raras que se han dicho de él y que se han querido apropiar de su discurso. Pitingo for president.

¿Has recibido algún consejo de algún concursante que haya participado en ediciones anteriores?

Yo hablé, atención, con Arkano, y hemos compartido, ojo exclusiva, profesor, Tamara Falcó, Arkano e Inés Hernand.

Es que eres todo un gobierno de coalición.

Aquí tenéis a la verdadera imagen de la bisagra que quieres, la que tú quieres.

De la guerra entre Pablo Motos, David Broncano y Carlos Latre, ¿con quién te quedas?

Con Broncano, por supuesto. ¡Por el amor de Dios! A Carlos Latre le amo con todo mi corazón y creo que a Babylon Show le faltan más programas de asentamiento y espero que no lo cancelen como últimamente hacen con todo en Telecinco a los tres programas. [La entrevista se realizó antes de la cancelación de Babylon Show] Pablo Motos me dejó de caer bien hace unos años. Team Broncano siempre.

¿Por qué te dejó de caer bien?

Porque con la narrativa de no ser una persona que adoctrine, lleva adoctrinando al final, no sé cuánto tiempo. Y no me gustaba cómo trataba a algunos de los invitados que traía. Perdió un estilo que me parecía muy genuino. En el año 2010 aplaudía ¡Pablo Motos, Pablo Motos! Y ahora pues no me gusta. Pero es una opinión subjetiva, no porque me haya hecho nada personal. Un saludo, Pablo.

¿Te veremos a partir de ahora en otros realities?

Sí, quiero ir a GH DÚO con Hiba Abouk (ríe). Yo iría a Superviventes sólo para enrollarme con Sofía Suescun (ríe).