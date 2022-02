‘Maestros de la costura’ arranca con un accidente: “¡ATS! ¡Se ha clavado una aguja”

Este martes arrancó la quinta temporada de Maestros de la costura, la cual, como novedad, ha puesto a competir a nuevos aprendices con otros que ya pasaron por el concurso. En este segundo grupo de veteranos se encuentra Isabel Gomila, finalista de la segunda edición, y que vivió una primera gala de lo más accidentada.

Isabel se encontraba trabajando en la prueba de expulsión cuando se oyó un grito. “¡Ah! Tengo una aguja en el dedo”, exclamó la concursante. Eduardo Navarrete, participante de la primera edición y que ahora ha vuelto a concursar, alzaba la voz para advertir a todos los miembros del equipo. “¡Accidente! ¿Por favor, ATS! Se ha clavado la aguja”.

Raquel Sánchez Silva, la presentadora, le chilló entonces que no tirase si tenía la aguja debajo, y finalmente podían liberar a la concursante. “Se ha atravesado el dedo con la aguja y eso duele muchísimo”, decía otro de los aprendices. A pesar del accidente, Isabel no tiró la toalla y siguió cosiendo, hasta obtener un buen trabajo.

😰 Isabel se atraviesa el dedo con la aguja #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/TKOTRfztre — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) February 22, 2022

El reto de esta prueba de eliminación consistía en elaborar una prenda a través de otra que ya estaba confeccionada. Y ahí quien estuvo menos acertada fue Laura Manzano, concursante de la cuarta temporada, quien ya entonces se caracterizó por ser muy caótica en las pruebas y dejarse vencer por los nervios. A pesar de ello, sus compañeros siempre contaban que fuera de las cámaras estaba todo el día preparándose, y que sin la presión del programa conseguía buenos resultados.

El jurado fue muy duro con su trabajo. “No sé qué has hecho. ¿Esto qué es? El vestido está fatal confeccionado. Cada vez que lo intentabas arreglar, se volvía más desastroso”, le dijo María Escoté. Además, Laura cometió un error de novato tan elemental como no tener etiqueta, algo que se lleva pidiendo en todas las pruebas y desde el primer día. Finalmente, Laura resultó la expulsada.

Hay que destacar que una de las críticas más clásicas hacia el programa es la falta de nivel de los concursantes. Y a pesar de haber repescado a seis veteranos, Maestros de la costura vivió una desastrosa prueba de exteriores, en la que los aprendices no estuvieron al la altura y todos terminaron expuestos a la eliminación. Y ahí es donde cayó la veterana Laura.

