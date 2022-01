Bárbara Rey también podría protagonizar su propia serie documental: “Quedaría todo claro”

Noticias relacionadas Pepe Navarro asegura que negoció con La Fábrica de la Tele un documental sobre su paternidad

La vedet Bárbara Rey ha recuperado su tirón mediático en las últimas semanas tras dejarse ver con el humorista Edmundo Arrocet, hasta el punto de que este miércoles protagonizan la portada de una revista. “Estamos muy contentos”, dicen las dos celebridades, que habrían dado la bienvenida al año 2022 juntos.

Este martes Ya son las ocho pudo hablar brevemente con la madre de Sofía Cristo, y en esa charla reveló que, siguiendo los pasos de otras celebridades, podría animarse a protagonizar su propia serie documental. El periodista Aurelio Manzano ha podido hablar con Bárbara Rey y le ha preguntado si no descarta en el futuro de “hablar sobre el famoso tema con… (el rey emérito)”.

“Claro que no lo descarto. Eso es una cosa que tendrá que quedar clara y por mi boca”, respondía la que fuese concursante de Acorralados. Aurelio insistía en que en el pasado le han propuesto hacer entrevistas, pero que ahora se plantearía hacer una serie documental para narrar su historia. “Y hablar, y hablar. Por eso no dejaría de hacer nunca una docuserie, cómo no la voy a hacer”, le decía entonces Bárbara Rey.

En el plató, el propio Aurelio Manzano explicó que “el titular es que Bárbara se plantea hablar del tema que todo el mundo ha querido durante muchos años”. Así, añadía que Rey estaría “ultimando los detalles de una serie, le han ofrecido hacer una docu serie para no hablar solo del tema del rey, aunque sería el más importante y sería la primera vez que ella lo reconociera”.

Se desconoce qué productora podría estar detrás de las negociaciones de la serie documental de Bárbara Rey. En el caso de que el proyecto llegase a buen puerto no sería de extrañar que se emitiese en Telecinco, pues tuvo un gran éxito con la serie documental Rocío, contar la verdad para seguir viva, y ya prepara su segunda parte, En el nombre de Rocío. A esto se suma No es hora de la venganza, es la hora de la verdad, donde Julián Muñoz hablará de sus años de relación con la tonadillera Isabel Pantoja.

